Pháp điều tra các vụ đe dọa đánh bom giả nhằm vào hàng không châu Âu

Văn phòng Công tố Paris ngày 7/11 cho biết cuộc điều tra tập trung xác định những người đứng sau các email phát tán thông tin đe dọa đánh bom sai sự thật, cũng như tìm hiểu liệu những đối tượng này có mối liên hệ nào với các thế lực nước ngoài hay không.

Một số vụ việc liên quan đến các chuyến bay đi qua không phận Pháp, gây quan ngại về an ninh hàng không, buộc một số chuyến bay phải thay đổi hành trình và khiến các cơ quan chức năng tăng cường cảnh giác.

Cụ thể, Văn phòng Thủ tướng Pháp ngày 6/11 thông báo 4 máy bay bay qua lãnh thổ nước này nhận được cảnh báo có bom, trong đó 3 máy bay hạ cánh tại sân bay Orly, gần Paris, và chiếc còn lại hạ cánh tại Bordeaux. Các lực lượng rà phá bom mìn đã tiến hành kiểm tra an ninh.

Trước đó, ngày 5/11, một chuyến bay từ Dublin (Ireland) đi Rome (Italy) đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại một căn cứ quân sự ở Évreux, miền Bắc nước Pháp, sau khi nhận được cảnh báo tương tự.

Cùng ngày 7/11, Chính phủ Ireland nhận định những thông tin đe dọa đánh bom giả được gửi đến một số cơ quan truyền thông nước này nhiều khả năng là một phần của chiến dịch gây rối có phối hợp, có liên quan đến các vụ đe dọa nhằm vào các hãng hàng không. Tuy nhiên, đến nay, chưa phát hiện chất nổ trong bất kỳ vụ việc nào và danh tính những người đứng sau các thông điệp này vẫn chưa được xác định.

Đáng chú ý, một số email được ký tên “các chiến binh Male State”, trùng với tên một nhóm cực đoan có tư tưởng thù ghét phụ nữ tại Nga. Tuy nhiên, các hãng truyền thông chưa xác nhận được mối liên hệ giữa nhóm này với những lời đe dọa. Người sáng lập nhóm, Vladislav Pozdniakov, đã bác bỏ mọi sự liên quan, đồng thời tuyên bố rằng phong trào này không còn tồn tại từ năm 2021.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu ngày càng quan ngại về nguy cơ can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là các hoạt động có thể gây bất ổn cho những lĩnh vực kinh tế thiết yếu và đời sống thường nhật.