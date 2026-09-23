Pháp đề xuất EC nới quy định để hạ nhiệt giá năng lượng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 22/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị Chủ tịch EC Ursula von der Leyen hoãn một năm việc áp dụng các quy định mới của EU, theo đó các công ty dầu khí có thể bị phạt nếu không báo cáo lượng phát thải khí methane.

EC trước đó đã khuyến nghị các nước thành viên hoãn áp dụng các khoản phạt đối với đơn vị vi phạm đến cuối năm 2029. Tuy nhiên, Paris cho rằng việc kéo dài thời gian chính thức áp dụng quy định sẽ tạo thêm sự chắc chắn về pháp lý cho các nhà nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Ông Macron đồng thời đề xuất tạm thời nới lỏng các quy định của EU về chất lượng nhiên liệu, trong đó có các tiêu chuẩn về tỷ trọng và giới hạn bay hơi, đồng thời cho phép sử dụng tỷ lệ nhiên liệu sinh học cao hơn trong dầu diesel.

Tổng thống Pháp cũng cho biết nước này sẽ chủ trì một cuộc họp G7 nhằm thảo luận về tình trạng giá nhiên liệu tăng mạnh và những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Giá nhiên liệu tăng đang gây sức ép đối với Pháp trong bối cảnh nước này có ít dư địa tài khóa để giảm thuế nhiên liệu. Trong thời gian qua, Chính phủ Pháp đã hỗ trợ nhiên liệu cho những ngành chịu tác động nặng nề nhất và dự kiến công bố thêm các biện pháp ứng phó. Paris đến nay vẫn loại trừ khả năng cắt giảm thuế nhiên liệu trên diện rộng, do lo ngại ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và các nỗ lực củng cố tài khóa.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, Tổng thống Macron kỳ vọng EU có thể phối hợp để ứng phó với sức ép giá năng lượng.