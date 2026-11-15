Pháp đề nghị Ủy ban châu Âu xem xét các vấn đề thương mại với Algeria

Quang cảnh thủ đô Algiers của Algeria. (Nguồn: Getty Images)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Pháp gặp khó khăn khi hoạt động tại Algeria, với những thông tin về việc quốc gia Bắc Phi này áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại không chính thức đối với hàng hóa Pháp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux cho biết, Hiệp định liên kết EU - Algeria cho phép áp dụng các biện pháp phù hợp nếu một bên không thực hiện cam kết. Paris đề nghị EC khẩn trương xem xét các điều kiện để kích hoạt những biện pháp này.

Theo các nguồn tin ngoại giao, từ cuối tháng 7, Algeria được cho là đã áp dụng các hạn chế gần như toàn diện đối với hàng hóa nhập khẩu từ Pháp, đồng thời tạm dừng xuất khẩu urê sang nước này. Nguồn cung urê từ Algeria chiếm khoảng 30% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này của Pháp.

Trong lĩnh vực ngũ cốc, Algeria đã không nhập khẩu lúa mì từ Pháp kể từ tháng 7/2024. Các nhà giao dịch cho biết, lúa mì Pháp nhiều lần bị loại khỏi các đợt đấu thầu của cơ quan nhà nước Algeria.

Trước đó, tháng 6/2025, EC đã ghi nhận một rào cản thương mại liên quan đến việc Algeria trì hoãn hoặc không cấp giấy phép nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Pháp. Vấn đề tập trung chủ yếu vào các sản phẩm sữa, khi doanh nghiệp Pháp gặp khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục cần thiết để tiếp cận thị trường Algeria.

Chính phủ Algeria chưa chính thức công bố các biện pháp hạn chế thương mại nói trên.

Căng thẳng thương mại mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Paris và Algiers tiếp tục trải qua nhiều biến động. Quan hệ hai nước xấu đi rõ rệt trong năm 2024, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ kế hoạch trao quyền tự trị cho khu vực Tây Sahara. Trong khi đó, Algeria ủng hộ Mặt trận Polisario, lực lượng theo đuổi mục tiêu thành lập một nhà nước độc lập tại Tây Sahara kể từ khi Tây Ban Nha chấm dứt sự hiện diện tại vùng lãnh thổ này năm 1976.

Mặc dù Pháp và Algeria tuyên bố quan hệ song phương đã trở lại bình thường vào năm 2025, song những bất đồng sau đó tiếp tục khiến quan hệ hai nước xấu đi.

(theo The New Arab)