Pháp đẩy nhanh thủ tục pháp lý để lập lại trật tự sau bạo loạn

Cảnh sát Pháp canh gác ở thủ đô Paris. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một vài ví dụ điển hình như hai bị cáo là Mathilde B., một sinh viên 19 tuổi, và Francois D, 20 tuổi, đã đến Paris ngày 17/10 từ Auxerre, một thành phố phía Đông Nam thủ đô. Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc găng tay đấm bốc và một con dao bấm trong túi của Francois và phát hiện ra rằng cả hai đã thảo luận về "đánh cảnh sát chống bạo động" trên mạng xã hội. Mathilde B. nhận án tù treo 5 tháng, trong khi Francois D. bị giam giữ ngay lập tức với án tù 8 tháng, trong đó 2 tháng phải chấp hành án giam giữ.

Trong những trường hợp khác, bị cáo Manuel, một đầu bếp 21 tuổi đến từ miền Trung nước Pháp, không có tiền án tiền sự, cho biết đến Paris để mừng sinh nhật bạn, nhưng cảnh sát đã tìm thấy trong người đối tượng một số chai thủy tinh, một vài mảnh vải và một chiếc bật lửa, những thứ mà công tố viên mô tả là “bộ dụng cụ hoàn hảo” để chế tạo bom xăng. Manuel bị kết án 2 tháng tù giam và 4 tháng tù treo.

Phát biểu ngày 21/10 tại thành phố Marseille, nơi chứng kiến một số vụ bạo lực tồi tệ nhất, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gerald Darmanin cho biết trong số khoảng 2.500 người bị bắt trên toàn quốc vào cuối tuần, 917 người đang bị truy tố.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp về an ninh với sự tham gia của Thủ tướng Sebastien Lecornu, các bộ trưởng liên quan và toàn bộ cơ quan tình báo, nhằm rà soát những bất cập trong công tác dự báo, phòng ngừa và ứng phó với tình trạng bạo lực, đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm trật tự trong những ngày tới.

Chính phủ Pháp dự kiến tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trong đợt tập trung ngày 24/10. Quân đội thuộc lực lượng Sentinelle cùng các đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động. Chính quyền thành phố Lyon cũng thông báo cấm tất cả các cuộc biểu tình, tuần hành tại thành phố trong ngày 24/10, nhằm ngăn nguy cơ tái diễn bạo lực sau các vụ đụng độ và cướp phá cuối tuần trước.