Pháp đầu tư hơn 1 tỷ euro cho vệ tinh do thám thế hệ mới

Chương trình IRIS (Thiết bị tình báo và chụp ảnh không gian) từng nhiều lần bị trì hoãn, thậm chí đứng trước nguy cơ hủy bỏ do Pháp cân nhắc phương án mua dịch vụ quan sát từ bên ngoài. Tuy nhiên, chương trình được duy trì trong quá trình cập nhật Luật Lập trình quân sự (LPM), nhằm bảo đảm năng lực tình báo không gian độc lập của Pháp trong thập niên 2030.

Theo kế hoạch, 2 vệ tinh IRIS sẽ thay thế năng lực của 3 vệ tinh CSO hiện nay vào khoảng năm 2030. Airbus là nhà thầu chính, phụ trách hệ thống mặt đất, trong khi TAS đảm nhiệm thiết bị cho hai vệ tinh. Hợp đồng mới bao gồm các giai đoạn chế tạo và triển khai thực tế, sau khi hai doanh nghiệp hoàn thành giai đoạn phát triển công nghệ trị giá 170 triệu euro từ năm 2023.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, Pháp sẽ kết hợp năng lực vệ tinh quốc gia với việc khai thác dữ liệu thương mại. Năm 2029, nước này dự kiến đưa vào sử dụng một thiết bị trình diễn công nghệ chụp ảnh radar nhằm duy trì năng lực quan sát trước khi hệ thống mới hoạt động.

Paris cũng tính đến việc bổ sung các vệ tinh cỡ nhỏ để tăng tần suất tái quan sát và kết hợp với dữ liệu từ các chương trình hợp tác, tổ chức quốc tế và nhà cung cấp thương mại. Trọng tâm của kiến trúc mới không chỉ là khả năng thu thập hình ảnh mà còn ở năng lực nhanh chóng tổng hợp, phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ tình báo.

Việc nối lại IRIS cho thấy Pháp tiếp tục coi năng lực không gian là một thành tố quan trọng của quốc phòng. Tuy nhiên, sau nhiều năm trì hoãn, tiến độ triển khai và khả năng kết nối hiệu quả các nguồn dữ liệu sẽ là những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của chương trình trong thập niên 2030.