Theo Bộ Quốc phòng Pháp, một trong những trọng tâm của ICAID là thúc đẩy khả năng phối hợp giữa lực lượng quân đội các nước thông qua việc trao đổi phương pháp, kinh nghiệm và xây dựng những khuôn khổ chung về ứng dụng AI. Các nội dung hợp tác cũng hướng tới việc đánh giá độ tin cậy của thuật toán và bảo đảm AI được sử dụng phù hợp trong môi trường hoạt động quân sự đa quốc gia.

Trung tâm sẽ được đặt tại Rennes, nơi có hệ sinh thái về công nghệ số, an ninh mạng và AI quốc phòng của Pháp. Theo kế hoạch được Bộ Quốc phòng Pháp công bố trước đó, ICAID dự kiến có ít nhất 34 nhân sự dân sự và quân sự trong giai đoạn đầu, trong đó Pháp đóng góp 17 người.

Phía Pháp cho biết sáng kiến này vẫn mở cửa đối với các quốc gia có cùng định hướng, thể hiện mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI phục vụ quốc phòng. Các nước tham gia dự kiến tiếp tục phối hợp xây dựng những văn kiện thành lập trung tâm, hướng tới mục tiêu đưa ICAID vào hoạt động đầy đủ trong năm 2027.

Trước hội nghị thành lập, một hoạt động thử nghiệm được tổ chức tại Rennes từ ngày 12-14/11, với sự tham gia của 8 nhóm, trong đó có 3 nhóm nước ngoài. Nội dung tập trung vào khai thác bản đồ quân sự nhằm cải thiện công tác hậu cần tại tiền tuyến. Đây là một trong những hoạt động ban đầu nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng AI vào các nhu cầu thực tiễn của quân đội.

Đáng chú ý, ICAID ban đầu được Pháp đề xuất theo mô hình một trung tâm xuất sắc của NATO về AI, song Paris quyết định triển khai sáng kiến độc lập trong khi liên minh chưa dỡ bỏ việc tạm dừng thành lập các trung tâm mới thuộc loại hình này. Pháp vẫn hướng tới khả năng để ICAID được NATO công nhận trong tương lai.

Việc thành lập ICAID diễn ra trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, từ phân tích dữ liệu, giám sát, trinh sát đến hỗ trợ chỉ huy và lập kế hoạch tác chiến. Hợp tác giữa các nước châu Âu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực công nghệ, tăng cường khả năng phối hợp và thúc đẩy việc ứng dụng AI trong các hoạt động quốc phòng.