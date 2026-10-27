Pháp công bố kế hoạch cải cách giáo dục giữa làn sóng biểu tình

Người biểu tình cầm quốc kỳ Pháp tại thành phố Marseille ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Theo kế hoạch, hệ thống tuyển sinh đại học Parcoursup sẽ được điều chỉnh vào năm 2027 nhằm tăng tính minh bạch, trước khi được thay thế hoàn toàn vào năm 2028. Đây là một trong những yêu cầu trọng tâm của phong trào biểu tình, trong bối cảnh học sinh trung học phổ thông bày tỏ lo ngại về cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.

Chính phủ Pháp cũng cam kết bổ sung 15.000 chỗ học tại các cơ sở giáo dục đại học và giới hạn sĩ số lớp 11 ở mức tối đa 28 học sinh. Bên cạnh đó, các khoản vay ưu đãi trị giá 4 tỷ euro sẽ được cung cấp để hỗ trợ cải tạo các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đang xuống cấp.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26-10, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Édouard Geffray khẳng định các cam kết sẽ được thực hiện theo lộ trình cụ thể, với những mục tiêu và thời hạn rõ ràng.

Các biện pháp trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Sébastien Lecornu với đại diện học sinh, sinh viên, trong bối cảnh làn sóng biểu tình đã kéo dài nhiều tuần. Tuy nhiên, đại diện các tổ chức học sinh và sinh viên vẫn kêu gọi tiếp tục xuống đường vào ngày 31-10 và 5-11, cho thấy những bất đồng chưa được giải quyết hoàn toàn.

Phong trào biểu tình bùng phát từ cuối tháng 9, ban đầu xuất phát từ các cuộc đình công của giáo viên nhằm phản đối tình trạng thiếu nhân lực và cơ sở vật chất trường học xuống cấp. Sau đó, học sinh, sinh viên tham gia với các yêu cầu về giảm sĩ số lớp, bảo đảm đủ giáo viên, tăng đầu tư cho trường học và mở rộng cơ hội vào đại học.

Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng tại nhiều thành phố và hàng trăm trường học trên khắp nước Pháp, đồng thời gắn với những bất bình rộng hơn về chi phí sinh hoạt và điều kiện tiếp cận các dịch vụ công.

Tuy nhiên, khả năng triển khai các cam kết vẫn chịu sức ép từ tình hình tài chính công của Pháp. Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách gia tăng, việc huy động nguồn lực để mở rộng chỗ học và cải tạo cơ sở giáo dục đặt ra thách thức đáng kể đối với chính phủ.

Việc công bố kế hoạch cải cách cho thấy chính phủ Pháp đang tìm cách giải quyết những bất cập trong hệ thống giáo dục và giảm căng thẳng xã hội. Dù vậy, hiệu quả của các biện pháp sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, nguồn lực tài chính và khả năng đáp ứng những yêu cầu còn tồn tại của học sinh, sinh viên.

B.N