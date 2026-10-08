Pháp có động thái mới nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu

Pháp tung 10 triệu thùng dầu diesel dự trữ để hạ giá nhiên liệu. (Nguồn: Bloomberg)

Lượng dầu trên sẽ được cung cấp cho các nhà phân phối với giá vốn của kho dự trữ. Do được mua trước khi giá dầu tăng mạnh, nguồn nhiên liệu này được kỳ vọng sẽ trực tiếp kéo giá dầu diesel bán lẻ xuống.

Thủ tướng Pháp dự kiến triệu tập các nhà phân phối tới Matignon trong những ngày tới để bàn cách thực hiện biện pháp này.

Ông Lecornu nhấn mạnh: "Chính phủ muốn sử dụng nguồn dự trữ chiến lược theo một cách mới, không chỉ nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung mà còn để tác động trực tiếp đến giá nhiên liệu.

Theo tính toán của chính phủ, việc bán lượng dầu diesel trên theo giá vốn có thể giúp giá tại các trạm xăng giảm khoảng 12-18 xu Euro/lít".

Thủ tướng Pháp khẳng định, mức giảm này sẽ áp dụng cho tất cả người mua dầu diesel và được cộng thêm vào các biện pháp hỗ trợ hiện hành.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuần trước nhất trí giải phóng tổng cộng 100 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 4 tháng.

Ông Lecornu cũng đề cập những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm bảo đảm nguồn cung hydrocarbon trong bối cảnh thị trường năng lượng chịu sức ép.

Trước những lời kêu gọi giảm mạnh thuế nhiên liệu, Thủ tướng Lecornu cho biết, Pháp không thể tiếp tục tăng chi ngân sách mỗi khi xảy ra khủng hoảng, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất ở mức cao. Chính phủ cần tận dụng những công cụ hiện có để hỗ trợ người dân.

(theo Tân Hoa xã)