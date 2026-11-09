Pháp: châu Âu sẽ tham gia đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 8/11 cho biết, đại diện các quốc gia châu Âu sẽ tham gia các cuộc đàm phán về Ukraine dự kiến diễn ra trong tuần này tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc qua cuộc đàm phán giữa Mỹ, Nga, và Ukraine.

“Các quốc gia châu Âu sẽ có sự hiện diện đáng kể và Pháp sẽ cử đại diện tới Abu Dhabi để tham gia các cuộc đàm phán”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố, đồng thời cho biết, ông sẽ không trực tiếp tham dự các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định châu Âu sẽ tham gia đàm phán về xung đột Nga-Ukraine tại Abu Dhabi. Ảnh: Reuters

“Hiện tôi chưa thể tiết lộ ai sẽ đại diện cho Pháp tại cuộc đàm phán lần này, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ có mặt”, ông Barrot khẳng định.

Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh rằng, trong những tuần gần đây, các nước châu Âu đã tích cực thể hiện lập trường và truyền đạt rõ ràng quan điểm của mình tới các nhà trung gian hòa giải của Mỹ.

“Chúng tôi đã giải thích với các nhà trung gian Mỹ rằng, mọi cuộc thảo luận liên quan đến tương lai của châu Âu đều phải tính đến những kỳ vọng và yêu cầu của chúng tôi”, ông Barrot nhấn mạnh.

Ngày 2/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington sẽ thu xếp cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Nga tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11 để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, các thỏa thuận an ninh hậu chiến và giảm leo thang căng thẳng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Witkoff chia sẻ rằng, các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ tập trung thảo luận về “các thỏa thuận bảo đảm an ninh hậu chiến, các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và các giải pháp chấm dứt xung đột”.

Hiện cả Nga, Mỹ và Ukraine đều chưa bình luận về tuyên bố của quan chức Pháp.

Sau cuộc gặp với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev hôm 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước báo giới rằng Washington và Moskva có thể sớm đạt được một “thỏa thuận lớn” liên quan đến Ukraine. Theo ông Trump, thỏa thuận này có thể “bao trùm toàn bộ châu Âu” và “khiến tất cả các bên hài lòng”, song ông không tiết lộ thêm chi tiết. Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong hai ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi được xác định là một tiến trình đối thoại ba bên, với sự tham gia của đại diện Nga, Mỹ và Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhiều lần bày tỏ mong muốn các đồng minh châu Âu của Kiev tham gia vào tiến trình đàm phán.