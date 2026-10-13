Pháp chặn và kiểm tra tàu bị nghi thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga

Video cảnh binh sĩ nhảy xuống tàu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga. Ảnh: Tài khoản X của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Theo Euronews, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/10 thông báo hải quân nước này đã chặn và lên khám xét tàu chở dầu DF Peak tại khu vực cách đảo Réunion khoảng 450 hải lý (833,4 km) về phía Nam, trên Ấn Độ Dương.

“Lực lượng hải quân Pháp đã lên tàu chở dầu DF Peak, phương tiện bị nghi treo cờ giả và tham gia các hoạt động vận chuyển nhiên liệu trái phép”, ông Macron viết trên mạng xã hội, đồng thời công bố video dường như ghi lại cảnh binh sĩ đu dây từ trên cao xuống tàu.

Bộ trưởng Quân đội Pháp Catherine Vautrin ca ngợi các lực lượng tham gia chiến dịch, cho biết quân đội nước này đang hộ tống DF Peak để tiến hành những bước kiểm tra tiếp theo dưới sự chỉ đạo của tỉnh trưởng Réunion.

Ông Macron khẳng định Pháp kiên quyết đấu tranh với hạm đội ngầm ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên, Pháp chưa công bố đầy đủ các kết quả kiểm tra ban đầu đối với con tàu.

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), DF Peak có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu thô của Nga và gắn với công ty vận tải biển Sovcomflot. Được đóng năm 2006, con tàu từng hoạt động dưới nhiều quốc kỳ khác nhau.

Hạm đội ngầm là thuật ngữ chỉ mạng lưới tàu chở dầu thường được sử dụng để vận chuyển dầu và các sản phẩm năng lượng nhằm né tránh những hạn chế của phương Tây. Các tàu này thường có cơ cấu sở hữu phức tạp, thay đổi quốc kỳ hoặc sử dụng những biện pháp khác để che giấu nguồn gốc hàng hóa và đơn vị vận hành.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ vận tải, bảo hiểm và các dịch vụ hàng hải của Nga, qua đó gây sức ép lên nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Moskva. Hạm đội ngầm giúp các hoạt động vận chuyển tiếp tục diễn ra, làm giảm hiệu quả của những biện pháp này.

Nhiều quốc gia châu Âu đã thông báo chặn các tàu bị nghi thuộc hạm đội ngầm của Nga trong những tháng gần đây, cho thấy hoạt động kiểm soát mạng lưới vận tải dầu mỏ này đang được tăng cường.

Hồi tháng 6, ông Macron từng thông báo lực lượng Pháp chặn tàu chở dầu Deliver của Nga khi phương tiện này hoạt động ngoài khơi Sicily, với cáo buộc vi phạm luật hàng hải. Động thái mới nhất đối với DF Peak tiếp tục cho thấy Pháp sẵn sàng sử dụng lực lượng hải quân để kiểm tra các tàu bị nghi có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu trái phép.

Việc kiểm soát hạm đội ngầm đang trở thành một phần trong nỗ lực rộng hơn của châu Âu nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này còn phụ thuộc vào khả năng xác minh nguồn gốc hàng hóa, xác định chủ sở hữu thực sự của tàu và phối hợp thực thi pháp luật giữa các quốc gia.