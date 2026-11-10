Pháp cáo buộc Iran tấn công mạng vào hệ thống tủ lạnh của siêu thị

Theo hãng WANA và đài Sky News, Pháp cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả, trong khi Iran đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này tiến hành những hoạt động tấn công mạng gây hại.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Đại sứ Iran đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Pháp. Ông Barrot nói thêm: “Đây là vụ tấn công mạng quy mô lớn đầu tiên nhằm mục đích phá hoại trên lãnh thổ Pháp, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích quốc gia và an ninh của người dân Pháp. Vì vậy, chúng ta không thể không đáp trả vụ việc”.

Ông Barrot cảnh báo Liên minh châu (EU) sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Tehran, đồng thời cam kết thực hiện “mọi biện pháp cần thiết khác” để đáp trả và ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Pháp cáo buộc Iran tấn công mạng vào hệ thống tủ đông và tủ lạnh của siêu thị. Ảnh: Cisobrief.com

Công tố viên Paris Laure Beccuau cho hay, nhà chức trách hôm 9/11 đã khởi động một cuộc điều tra tư pháp chính thức về nghi án tội phạm mạng có tổ chức, với tình tiết tăng nặng là hành vi phạm tội “được thực hiện nhằm phục vụ lợi ích của một thế lực nước ngoài, trong trường hợp này là Iran”.

Cuộc điều tra nhắm vào Shahid Kaveh, một nhóm của Iran được mô tả là “đơn vị tác chiến mạng”, có liên hệ với IRGC.

Một báo cáo chung do các cơ quan tình báo và an ninh mạng Pháp công bố đã nêu tên những người liên quan, gồm Hamid Reza Lashgarian, người đứng đầu nhánh tấn công mạng IRGC-CEC thuộc IRGC cùng Reza Salarvand và Mahdi Lashgarian, những người phụ trách chiến dịch Shahid Kaveh.

Theo bà Beccuau, các điều tra viên phát hiện những kẻ tấn công đã sử dụng tiếng Ba Tư và các địa chỉ IP liên kết với những thiết bị đặt tại Iran. Văn phòng Công tố Paris đang đề nghị ban hành lệnh bắt giữ quốc tế với các đối tượng này.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết vụ tấn công mạng hôm 11/10 đã vô hiệu hóa các hệ thống kiểm soát nhiệt độ của tủ lạnh thương mại tại hàng trăm cơ sở. Một số tủ lạnh bị điều chỉnh nhiệt độ lên mức quá cao, dẫn đến bốc cháy. Khoảng 700 trong tổng số 10.000 siêu thị trên khắp nước Pháp bị ảnh hưởng. Ít nhất 15 vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi tin tặc đẩy nhiệt độ các thiết bị làm lạnh lên cao.

Tuần trước, một vụ tấn công mạng khác nhằm vào một số ngân hàng máu tại Pháp. Khi đó, các tin tặc cũng tìm cách đẩy nhiệt độ bảo quản lên mức cực cao. Tuy nhiên, vụ việc đã bị phát hiện và ngăn chặn trước khi gây thiệt hại cho các chế phẩm máu hoặc mẫu xét nghiệm.

Cũng trong tuần trước, các siêu thị tại Thụy Điển, Bỉ, Luxembourg, Ireland và Estonia đã gặp sự cố với hệ thống tủ đông và tủ lạnh, tình nghi do các cuộc tấn công mạng gây ra.