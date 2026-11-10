Pháp cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống siêu thị

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố đã triệu tập đại sứ Iran, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran ở "cấp độ châu Âu". Ảnh minh hoạ Reuters.

Giới chức Pháp ngày 9/11 cho biết họ đang tiến hành điều tra một đơn vị không gian mạng trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) liên quan đến các vụ tấn công gây ra hỏa hoạn và làm hỏng lượng lớn thực phẩm tại các siêu thị của nước này.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố đã triệu tập đại sứ Iran, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran ở "cấp độ châu Âu".

"Tôi có thể xác nhận rằng cuộc tấn công này do IRGC thực hiện," ông Barrot nói về các vụ tấn công mạng nhắm vào các siêu thị Pháp xảy ra trong hai ngày 11 và 12/10.

Văn phòng công tố Paris cho biết họ đã yêu cầu phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với thủ lĩnh của Shahid Kaveh – một đơn vị tấn công mạng trực thuộc IRGC – cùng hai cấp phó của người này.

Trao đổi với báo giới, Ngoại trưởng Barrot đánh giá cuộc tấn công có "mức độ hung hăng chưa từng có".

"Đây là cuộc tấn công mạng quy mô lớn đầu tiên nhằm mục đích phá hoại trên lãnh thổ Pháp," ông nhấn mạnh. "Nó đại diện cho một cuộc tấn công lớn vào lợi ích quốc gia và an ninh của người dân Pháp. Đó là lý do tại sao nó sẽ không thể bị bỏ qua."

Ông Barrot cảnh báo thêm: "Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp tương xứng và cần thiết, dù là công khai hay bí mật, để đáp trả cuộc tấn công này và răn đe bất kỳ ai có ý định lặp lại hành động tương tự."

Theo các nhà điều tra, thủ phạm đứng sau các vụ tấn công mạng đã sử dụng tiếng Ba Tư và các địa chỉ IP liên kết với các thiết bị đặt tại Iran. Chúng đã xâm nhập qua internet vào hệ thống làm lạnh của các siêu thị và từ xa đẩy nhiệt độ lên tới 50 độ C khiến thực phẩm hư hỏng.

Theo báo cáo từ các nhà bán lẻ, lượng thực phẩm bị hỏng ước tính gây thiệt hại lên tới hàng triệu euro. Trong một số trường hợp, nhiệt độ tăng đột biến đã gây ra hỏa hoạn hoặc làm tan chảy hệ thống thiết bị.

Hàng loạt tập đoàn siêu thị lớn của Pháp bao gồm E-Leclerc, Intermarche, Carrefour, Monoprix và Cooperative U đều trở thành nạn nhân. Ít nhất 300 cửa hàng của Intermarche và thương hiệu Netto bị ảnh hưởng. Cooperative U ghi nhận hơn 100 siêu thị bị nhắm mục tiêu, trong khi Carrefour có 80 cửa hàng và Monoprix báo cáo khoảng 5% trong tổng số 490 cửa hàng của họ bị tấn công.

Không dừng lại ở Pháp, các siêu thị ở một số quốc gia châu Âu khác cũng báo cáo những sự cố hệ thống làm lạnh tương tự vào ngày 2/11. Các đợt tăng nhiệt độ đột biến trong đêm đã được ghi nhận tại Bỉ, Estonia, Ireland, Luxembourg và Thụy Điển, ảnh hưởng đến hàng chục cửa hàng và một trung tâm phân phối thực phẩm.