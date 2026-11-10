Pháp cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công mạng nhắm vào các siêu thị

Những nhân viên dọn sạch các tủ đông, chất đầy hàng hóa đông lạnh vào xe đẩy để đem đi vứt bỏ tại siêu thị ICA Kvantum ở Sjöbo, Thụy Điển vào ngày 2-11, sau vụ tấn công mạng khiến nhiệt độ trong các tủ đông này tăng lên 50 độ C. Ảnh: AFP

“Đây là một cuộc tấn công với quy mô chưa từng có”, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot phát biểu với các phóng viên hôm 9-11. Ông mô tả đây là cuộc tấn công mạng quy mô lớn đầu tiên nhằm mục đích phá hoại trên lãnh thổ Pháp.

“Đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng lợi ích quốc gia và an ninh của người dân Pháp”, Bộ trưởng Barrot nhấn mạnh. Ông cho biết thêm, Pháp đã triệu Đại sứ Iran và dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa “ở cấp độ châu Âu”.

Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc của Pháp.

Theo BFMTV - đơn vị liên kết với CNN, vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 10 khi các tin tặc kết nối từ xa với các tủ lạnh và tủ đông tại siêu thị, sau đó kích hoạt chu trình rã đông khiến nhiệt độ bên trong tăng lên. Sự việc này dẫn đến tình trạng hư hỏng một lượng lớn thực phẩm tươi sống và đông lạnh, thậm chí gây ra hỏa hoạn tại một số thiết bị làm lạnh.

Văn phòng công tố Paris đã thụ lý vụ việc và hôm 9-11 cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công mạng, viện dẫn bằng chứng về “việc sử dụng ngôn ngữ Ba Tư cùng các địa chỉ IP truy xuất đến những thiết bị đặt tại Iran”.

Văn phòng công tố cho biết đã mở cuộc điều tra nhắm vào người đứng đầu Shahid Kaveh - một đơn vị tác chiến mạng trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - cùng hai cấp phó và các cá nhân khác có liên quan.

Trước đó, trong tháng này, vụ tấn công mạng tương tự cũng nhắm vào các siêu thị tại Thụy Điển, Bỉ và Ireland; tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu các sự việc này có liên quan đến vụ tấn công mạng tại Pháp hay không. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công mạng tại các quốc gia châu Âu kể trên.

Theo CNN