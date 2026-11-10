Pháp cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công mạng hệ thống làm lạnh siêu thị

Dẫn một nguồn tin thân cận với vụ việc, tờ báo cho biết cơ quan tình báo Pháp xác định đơn vị này có liên quan đến vụ tấn công. Văn phòng Công tố Paris đã mở cuộc điều tra nhằm vào người đứng đầu nhóm Shahid Kaveh – đơn vị chuyên tiến hành các hoạt động tấn công mạng trực thuộc Trung tâm Điện tử và Không gian mạng của IRGC. Hai cấp phó của nhóm này cùng những cá nhân liên quan khác cũng nằm trong diện điều tra. Văn phòng Công tố Paris cho biết đang đề nghị ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với các đối tượng liên quan.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux thông báo nước này sẽ triệu Đại sứ Iran để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với các vụ tấn công mạng mà Paris cáo buộc Tehran tiến hành trên lãnh thổ Pháp.

Trên mạng xã hội X, ông Confavreux nhấn mạnh Pháp lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của nước này. Theo quan chức trên, các vụ việc đã gây thiệt hại đáng kể về vật chất và thất thoát thực phẩm, đồng thời đe dọa nghiêm trọng lợi ích quốc gia và an ninh công cộng của Pháp. Ông cũng cho rằng những cuộc tấn công mạng mang tính phá hoại này không thể biện minh, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Liên hợp quốc về hành vi có trách nhiệm của các quốc gia trong không gian mạng, vốn được Iran cam kết tuân thủ.

Pháp dự kiến đề xuất các đối tác châu Âu áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với những tổ chức và cá nhân Iran bị xác định có liên quan đến vụ tấn công, cũng như các hoạt động mạng độc hại khác. Paris đồng thời bảo lưu quyền áp dụng những biện pháp bổ sung, có thể được công bố công khai hoặc không công khai, nhằm đáp trả các vụ việc trên cơ sở cần thiết và tương xứng.

Đáng chú ý, Pháp không phải quốc gia châu Âu duy nhất ghi nhận các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị. Vương quốc Anh, Đức, Italy, Bồ Đào Nha và Hà Lan gần đây cũng đối mặt với những vụ việc tương tự, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ các cuộc tấn công mạng gây gián đoạn hoạt động của những cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh.

Hiện phía Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.