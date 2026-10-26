Pháp cảnh báo nguy cơ ngộ độc nấm do tin tưởng AI

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong mùa cao điểm thu hái nấm, nhiều người sử dụng các ứng dụng trên điện thoại có khả năng nhận diện loài nấm thông qua hình ảnh. Các ứng dụng này thường quảng cáo khả năng xác định chính xác chủng loại nấm chỉ từ một bức ảnh, giúp người dùng phân biệt nấm ăn được với nấm độc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về nấm học, việc quá tin tưởng vào những công cụ này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Nguy cơ lớn nhất xuất phát từ việc các ứng dụng AI có thể nhận diện nhầm những loài nấm có hình dáng tương tự nhau, trong khi mức độ độc tính lại hoàn toàn khác biệt. Kết quả phân tích từ hình ảnh không phải lúc nào cũng chính xác, đặc biệt khi thiếu thông tin về môi trường sinh trưởng, đặc điểm cấu tạo hoặc các dấu hiệu nhận dạng quan trọng của nấm.

Thực tế, một số người thu hái nấm đã tìm đến các công cụ AI để xác định liệu nấm tìm thấy trong vườn hoặc trong rừng có thể ăn được hay không. Ngay cả khi nhận thức được khả năng sai sót của công nghệ, nhiều người vẫn có xu hướng tham khảo kết quả do ứng dụng cung cấp trước khi quyết định sử dụng.

Các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng AI để nhận diện nấm không thể thay thế ý kiến của những người có chuyên môn. Một sai sót trong quá trình xác định loài có thể dẫn đến ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, người dùng không nên dựa vào hình ảnh hoặc kết quả do ứng dụng cung cấp để quyết định có ăn một loại nấm hay không.

Tình trạng này cho thấy những giới hạn của AI khi được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Dù công nghệ có thể hỗ trợ quá trình tìm kiếm thông tin và nhận diện hình ảnh, kết quả do AI đưa ra vẫn cần được kiểm chứng, đặc biệt trong những tình huống mà một quyết định sai lầm có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục.