Pháp cảnh báo cuộc tấn công mạng 'có thể vẫn tiếp diễn'

Gian hàng tại siêu thị ở Pháp. Ảnh: AP

Đầu tuần này, cuộc tấn công mạng đã chiếm quyền điều khiển từ xa hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị và cửa hàng độc lập trên khắp nước Pháp. Nhiệt độ trong các hệ thống này tăng lên tới 50 độ C (122 độ F) và duy trì trong khoảng sáu giờ, buộc các cửa hàng phải loại bỏ thực phẩm tươi sống và đông lạnh.

Cơ quan an ninh mạng Pháp cho biết các cuộc tấn công “nhiều khả năng vẫn đang diễn ra”. Cơ quan này khuyến cáo các cửa hàng chỉ kết nối lại hệ thống làm lạnh với internet thông qua kết nối VPN an toàn hoặc mạng được bảo vệ, đồng thời cài đặt các bản cập nhật phần mềm hệ thống và thay đổi mật khẩu.

Tại Hà Lan, một chuỗi siêu thị lớn đang khởi động lại các hệ thống mà họ đã chủ động đóng cửa để phòng ngừa rủi ro. Sự cố này khiến dịch vụ giao hàng tận nhà bị đình trệ và làm gián đoạn một phần nguồn cung hàng hóa cho mạng lưới cửa hàng rộng khắp cả nước của chuỗi siêu thị.

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Hà Lan cho biết một số sự cố an ninh mạng đã ảnh hưởng đến ngành thực phẩm châu Âu, nhưng cơ quan này nhận định hiện tại chưa có lý do để tin rằng các sự cố này có liên quan đến nhau.

Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) đang liên lạc với các cơ quan chức năng tại những quốc gia bị ảnh hưởng, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết với lý do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào bị xác định công khai là thủ phạm, đồng thời cũng chưa có bên nào công khai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Cơ quan An ninh mạng Pháp cho biết đối tượng đứng sau các vụ tấn công có thể là các nhóm tin tặc tinh vi.

Trước đó, cảnh báo lúc rạng sáng giúp một siêu thị ở Paris cứu được nguồn thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, đối với thực phẩm đông lạnh, mọi chuyện đã quá muộn - nhiệt độ trong các tủ đông đã tăng vọt lên gần 40 độ C (104 độ F).

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết khoảng 700 trong tổng số 10.000 siêu thị trên cả nước đã bị ảnh hưởng.

Ông khẳng định nguồn cung thực phẩm của Pháp không gặp rủi ro, nhưng cho rằng cuộc tấn công đã “đánh thẳng vào cốt lõi của an ninh lương thực” và gọi đây là “hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người”.

Ngày 13.10, Cơ quan An ninh mạng Pháp đã ghi nhận nhiều trường hợp bị xâm nhập liên quan đến các mô-đun điều khiển từ xa của hệ thống làm lạnh do công ty Đan Mạch Danfoss và công ty Copeland có trụ sở tại Mỹ sản xuất.