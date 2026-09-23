Pháp cảnh báo cú sốc dầu mỏ mới, hối thúc EU tăng nguồn cung

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu ngày 22/9, trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Macron cảnh báo những yếu tố giúp EU duy trì an ninh năng lượng thời gian qua đang nhanh chóng suy yếu.

Thị trường dầu mỏ đến nay vẫn duy trì được nguồn cung nhờ các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng, nhu cầu tại châu Á giảm và lượng dầu dự trữ được đưa ra sử dụng. Tuy nhiên, ông Macron cho rằng nguồn cung quốc tế đã xấu đi trong những tuần gần đây do các cơ sở năng lượng tại Nga và Trung Đông bị tấn công, trong khi nhu cầu tại châu Á phục hồi.

Tại Pháp, khoảng 14% số trạm xăng rơi vào tình trạng thiếu hoặc gần cạn nhiên liệu tính đến 9 giờ ngày 22/9, theo số liệu của Chính phủ Pháp.

Tổng thống Macron cảnh báo nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa trên thực tế và tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia chưa thể hoạt động trở lại, lượng dầu dự trữ của Riyadh suy giảm có thể khiến thị trường thế giới mất thêm ít nhất 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Theo nội dung bức thư, lượng dầu tồn kho toàn cầu đã giảm hơn 500 triệu thùng.

EU đặc biệt phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông đối với một số sản phẩm dầu mỏ. Khu vực này hiện cung cấp khoảng 36% lượng nhiên liệu hàng không và 18% lượng dầu diesel nhập khẩu của khối.

Đề nghị nới một số tiêu chuẩn nhiên liệu

Theo ông Macron, EU không thể nhanh chóng bù đắp lượng dầu thô bị thiếu hụt, nhưng có thể tận dụng tốt hơn nguồn dầu và năng lực lọc hóa dầu còn lại.

Pháp đề nghị Ủy ban châu Âu tạm thời nới một số tiêu chuẩn về chất lượng nhiên liệu, qua đó giúp các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp logistics dầu mỏ tại Pháp ngày càng gặp khó khăn trong việc xác nhận khả năng giao hàng trong những tuần tới.

Việc điều chỉnh các thông số liên quan đến tỷ trọng, độ bay hơi và quá trình khử lưu huỳnh có thể giúp sản lượng của từng nhà máy tăng khoảng 5-20%. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu sẽ phải phối hợp với các hãng sản xuất ô tô để xác định những tiêu chuẩn có thể tạm thời nới lỏng mà không gây ảnh hưởng đến phương tiện hoặc cơ sở hạ tầng, đồng thời vẫn bảo đảm các yêu cầu về sức khỏe và an toàn.

Pháp viện dẫn biện pháp từng được EU áp dụng trong giai đoạn dịch COVID-19, khi một số tiêu chuẩn nhiên liệu được tạm thời điều chỉnh.

Ông Macron cũng đề nghị cho phép sử dụng rộng rãi hơn dầu diesel B10, chứa tối đa 10% nhiên liệu sinh học, thay cho loại B7 đang được sử dụng phổ biến. EU và các hãng xe có thể thống nhất những giới hạn tạm thời để xác định các loại động cơ phù hợp với hỗn hợp nhiên liệu này.

Đề xuất hoãn quy định về khí methane

Bức thư của Tổng thống Pháp còn đề nghị EU lùi thời điểm thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định về phát thải khí methane, nhằm tránh tạo thêm trở ngại đối với hoạt động nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Các nước thành viên EU thông qua quy định này vào tháng 5/2024, thiết lập khuôn khổ đầu tiên của khối về đo lường, báo cáo và xác minh lượng khí methane phát thải trong lĩnh vực năng lượng.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh và nguồn cung thiếu hụt, Paris muốn hoãn nghĩa vụ cung cấp thông tin đối với các doanh nghiệp nhập khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên trong thời hạn 1 năm, đến ngày 1/1/2028.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất lùi thời điểm áp dụng chế tài tài chính thêm 3 năm, đến cuối năm 2029. Tuy nhiên, Pháp cho rằng bản thân nghĩa vụ báo cáo vẫn có thể khiến các doanh nghiệp nhập khẩu đối mặt với thêm rủi ro pháp lý giữa lúc nguồn cung xấu đi.

Paris đồng thời đề nghị xem xét mở rộng cơ chế mua chung khí đốt của EU sang dầu diesel và nhiên liệu hàng không, qua đó tăng khả năng đàm phán tập thể của khối khi tìm kiếm nguồn cung.

Phản hồi đề xuất của Pháp, Ủy ban châu Âu cho biết nguy cơ thiếu nhiên liệu tại các nước thành viên đang được đặc biệt quan tâm. Vấn đề này dự kiến sớm được thảo luận tại một cuộc họp cấp cao giữa cơ quan điều hành EU, các nước thành viên và đại diện ngành năng lượng.