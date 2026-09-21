Pháp - Canada nhất trí tăng cường hợp tác xuyên Đại Tây Dương

Tại hội nghị thượng đỉnh làm việc diễn ra ở Saint-Pierre-et-Miquelon, quần đảo hải ngoại của Pháp nằm cách bờ biển Newfoundland khoảng 25 km, hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương, tập trung vào quốc phòng, năng lượng và một số lĩnh vực chiến lược. Đối với Pháp, Saint-Pierre-et-Miquelon có tầm quan trọng chiến lược do vị trí nằm sát biên giới Mỹ và Bắc Cực.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Mark Carney cho rằng khái niệm chủ quyền hiện nay không chỉ dừng ở khả năng tự bảo đảm lương thực, nhiên liệu và quốc phòng, mà còn bao gồm khả năng tiếp cận an toàn với trí tuệ nhân tạo (AI), không gian, chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng và năng lượng sạch.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Canada tới Saint-Pierre-et-Miquelon. Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng sự hiện diện của ông Carney mở ra “một chương mới” trong quan hệ giữa hai bên, sau những bất đồng liên quan đến phán quyết trọng tài quốc tế năm 1992 về ranh giới trên biển của vùng lãnh thổ này. Ông nhấn mạnh Pháp và Canada có chung các giá trị dân chủ, tôn trọng luật pháp quốc tế và cam kết về tự chủ chiến lược.

Trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ, ông Macron hoan nghênh thỏa thuận được ký ngày 19/9 giữa công ty Aldoria của Pháp và Cơ quan Dịch vụ và Mua sắm Công Canada về cung cấp dữ liệu giám sát không gian cho lực lượng vũ trang Canada. Hai bên cũng giao các bộ quốc phòng và cơ quan không gian quốc gia nghiên cứu phát triển, chia sẻ cơ sở hạ tầng chung, trong đó có hệ thống phóng và các cơ sở tiếp nhận.

Về năng lượng, Tổng thống Macron cho rằng các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Canada có thể góp phần tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tác động đến giá nhiên liệu và nguồn cung. Hai nước đã bắt đầu thảo luận về một số dự án cụ thể và nhất trí phối hợp giải quyết các thách thức năng lượng trước mắt tại hội nghị G7 sắp tới do Pháp chủ trì, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng trong trung hạn.

Pháp và Canada cũng nhất trí tăng cường hợp tác về khoáng sản quan trọng, đất hiếm, công nghệ lượng tử và AI. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh quan hệ đối tác chiến lược giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp và Phòng Thương mại Canada nhằm tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hướng tới kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Tổng thống Macron cho biết Pháp và Canada có quan điểm tương đồng về một số ưu tiên quốc tế, trong đó có vấn đề Palestine, bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội và quản lý AI.