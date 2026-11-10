Pháp cấm sử dụng AI nếu đe dọa sức khỏe tâm thần trẻ em

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Trả lời phỏng vấn báo Les Echos trước thềm Diễn đàn Hòa bình Paris, ông Macron nhấn mạnh nếu một số hình thức sử dụng AI gây rủi ro cho trẻ em thì cần phải bị cấm. Theo nhà lãnh đạo Pháp, không thể để AI phát triển và hoạt động thiếu kiểm soát, nhất là khi công nghệ này có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần hoặc sự phát triển não bộ của trẻ em.

Ngày 10/11, một ủy ban chuyên gia dự kiến trình Tổng thống Macron các khuyến nghị về bảo vệ trẻ em trước những rủi ro từ AI. Đây là lĩnh vực hiện chưa được nghiên cứu sâu như tác động của mạng xã hội đối với trẻ em.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Hòa bình Paris, các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp nghiên cứu AI sẽ cam kết thực hiện một số biện pháp, trong đó có đánh giá độc lập các hệ thống AI tạo sinh trước khi đưa ra thị trường và cho phép tiếp cận dữ liệu của các mô hình. Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, các tập đoàn công nghệ Mỹ như OpenAI và Anthropic sẽ tham gia sáng kiến này.

Tổng thống Macron cho biết các doanh nghiệp sẽ chấp nhận nguyên tắc kiểm toán và chứng nhận trước khi triển khai, trong đó các mô hình AI phải được thẩm định trước khi đưa vào sử dụng cho trẻ em. Pháp cũng sẽ thúc đẩy xây dựng các quy định ở cấp độ châu Âu, đồng thời vận động Mỹ, Canada và các nước khác áp dụng cách tiếp cận tương tự.

Ông Macron xác định ba nhóm rủi ro lớn cần được đưa vào khuôn khổ quản lý AI, gồm bảo vệ trẻ em, an ninh dân chủ và các vấn đề an ninh quốc gia. Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp cũng thúc đẩy đề xuất cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng một số mạng xã hội.

Trong một cuộc họp trực tuyến về những nguy cơ AI đối với an ninh chung, ông Macron đã trao đổi với khoảng 50 nhà lãnh đạo, người đứng đầu chính phủ, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và phòng thí nghiệm. Thủ tướng các nước Anh, Canada, Na Uy, Hà Lan và Nhật Bản cùng lãnh đạo các tập đoàn OpenAI, Anthropic, Mistral và Microsoft tham dự. Kết thúc cuộc họp, ông Macron nhấn mạnh các bên đã có chung nhận thức về những rủi ro và cần phối hợp hành động.