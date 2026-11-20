Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Pháp ở Paris. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Luật được thông qua sau cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện, nhằm tăng cường thực thi quy định của Liên minh châu Âu (EU) về quyền liên quan đối với nội dung báo chí, có hiệu lực từ năm 2019.

Theo quy định mới, Cơ quan Quản lý truyền thông nghe nhìn và kỹ thuật số Pháp (Arcom) được quyền yêu cầu các nền tảng cung cấp dữ liệu sử dụng nội dung, đồng thời xử phạt doanh nghiệp không tuân thủ. Các nền tảng cũng bị cấm giảm mức độ hiển thị bài báo nhằm gây sức ép trong quá trình đàm phán.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh báo chí Pháp chịu sức ép tài chính ngày càng lớn. Theo Thượng viện, doanh thu quảng cáo của ngành giảm từ 3,1 tỷ EUR năm 2012 xuống còn 1,6 tỷ EUR năm 2025.

Tuy nhiên, luật mới vẫn gây tranh cãi khi quyền lợi của nhà báo chưa được bảo đảm đầy đủ. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt các công cụ tự động tóm tắt tin tức, cũng làm gia tăng tranh chấp về bản quyền và phân chia doanh thu giữa báo chí với các tập đoàn công nghệ.