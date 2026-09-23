Pháp bổ sung 'mắt thần' và tên lửa đánh chặn cho bầu trời Ukraine trước mùa Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp nhau tại New York, bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng LHQ. (Nguồn: The New Voice of Ukraine)

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hai bên tập trung vào việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không SAMP/T và tên lửa thông qua nguồn tài chính trong khuôn khổ khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU).

Hai nước cũng tiếp tục nghiên cứu khả năng sản xuất các hệ thống phòng không và tên lửa tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy chương trình chống tên lửa đạn đạo FREYJA với các đối tác.

Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, cuộc trao đổi tập trung sâu vào các cuộc tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Theo người đứng đầu Điện Élysée, những đợt tấn công này có nguy cơ khiến hàng triệu hộ gia đình thiếu điện và hệ thống sưởi trong mùa Đông.

Paris khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine ứng phó với những thách thức phía trước, đồng thời huy động Nhóm Năng lượng G7 hỗ trợ Kiev.

Đáng chú ý, Pháp và Ukraine đã ký hợp đồng cung cấp radar, trong khi Paris cam kết cung cấp thêm tên lửa đánh chặn nhằm tăng cường khả năng phòng không của Kiev.

Động thái này nằm trong định hướng hỗ trợ năng lực phòng không và chống tên lửa cho Ukraine mà Pháp và các đối tác châu Âu đang thúc đẩy.

Trước đó, Pháp và Ukraine đã thống nhất tăng cường hợp tác về phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo, trong đó Ukraine dự kiến tiếp nhận các hệ thống SAMP/T thế hệ mới và các radar liên quan.

Pháp cùng Italy cũng đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa Aster 30, đồng thời cho phép sản xuất loại tên lửa này theo giấy phép tại Ukraine.

Trong cuộc gặp tại New York, Tổng thống Macron cũng cho hay đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về hỗ trợ dành cho Ukraine, khả năng thiết lập lệnh ngừng tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và đề xuất tạm ngừng các hoạt động quân sự trên Biển Đen.

(theo Anadolu)