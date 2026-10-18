Pháp: Bắt giữ gần 1.800 người biểu tình quá khích, đốt phá tài sản

Các cuộc biểu tình trên toàn quốc đã biến thành bạo loạn vào ngày 17/10 khi một tòa thị chính bị phóng hỏa, nhiều cửa hàng bị đập phá, cướp bóc, các nhóm biểu tình quá khích đụng độ với cảnh sát tại nhiều thành phố trên khắp cả nước.

Một người biểu tình đã tử vong sau khi bị ngừng tim trong các cuộc tuần hành tại Paris – nơi cảnh sát đã thực hiện số vụ bắt giữ kỷ lục lên tới 855 trường hợp. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, trên toàn quốc, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 1.800 người trong khi hơn 500 sĩ quan cảnh sát bị thương.

Hơn nửa triệu người đã tham gia các cuộc tuần hành tại hàng chục thành phố. Trong khi hàng trăm nghìn người biểu tình một cách ôn hòa thì các nhóm quá khích đã nhắm mục tiêu vào các tòa nhà công cộng, cướp phá các cửa hàng xa xỉ cùng siêu thị, đồng thời tấn công các phương tiện và sĩ quan cảnh sát.

Xe ô tô bị đốt cháy trên đường phố Pháp sau bạo loạn - Ảnh: Reuters

Khi tình trạng bất ổn diễn ra vào cuối ngày 17/10, Tổng thống Emmanuel Macron đã đăng trên mạng xã hội X rằng: "Không có chỗ cho bạo lực trong nền Cộng hòa của chúng ta. Những kẻ đập phá, tấn công các cơ quan chính quyền cũng như các cơ sở kinh doanh, thậm chí cướp phá cả các tòa thị chính, sẽ bị truy tố và trừng trị".

Một chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn đã bắt đầu tại các thành phố từ Lille ở phía bắc đến Marseille ở phía nam, từ Strasbourg ở phía đông đến Bordeaux ở phía tây nam – nơi trước đó một nhóm người đeo mặt nạ đã xông vào tư gia của quan chức đứng đầu địa phương (tỉnh trưởng).

Tại thủ đô Paris, những ô cửa kính cửa hàng vỡ vụn, những chiếc xe đạp bị chất đống và thiêu rụi, các khẩu hiệu vẽ bằng sơn phun là minh chứng cho một ngày vốn bắt đầu bằng các cuộc biểu tình ôn hòa nhưng sau đó đã trượt dài vào bạo lực.

Tại Limoges, các nhân viên đang đánh giá thiệt hại đối với tòa thị chính 143 năm tuổi, nơi đã bị cháy sập, hư hại nghiêm trọng trong một vụ phóng hỏa.

Làn sóng bất ổn này đã gia tăng áp lực lên Tổng thống Macron và chính phủ của ông. Thủ tướng Sebastien Lecornu khẳng định chính phủ sẽ không để bị "đe dọa" bởi bạo lực. Ông đồng thời cũng đổ lỗi cho các nhóm "cực tả" và tội phạm đã gây ra tình trạng này, trong bối cảnh một cuộc bầu cử tổng thống dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm tới. Bộ trưởng Kinh tế Roland Lescure cam kết hỗ trợ các chủ doanh nghiệp phải chịu tổn thất. Trong một tuyên bố, ông Lescure khẳng định: "Những kẻ gây ra hành vi phá hoại sẽ phải trả giá, khắc phục các thiệt hại và chịu trách nhiệm về ý đồ gieo rắc sự hỗn loạn của mình".

Những cửa hàng bị đập phá ô cửa kính - Ảnh: Reuters

Thị trưởng Bordeaux - ông Thomas Cazenave, cho biết có tới 100 cửa hàng đã bị cướp phá tại thành phố này; trong khi đó, Thị trưởng Marseille - ông Benoit Payan, thông báo về gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo loạn.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ tháng trước, khởi nguồn từ những vấn đề liên quan đến điều kiện trường học và tình trạng thiếu giáo viên tại các khu vực ngoại ô dành cho tầng lớp lao động, sau đó lan rộng thành một phong trào phản đối bất bình đẳng, cắt giảm chi tiêu công và tình trạng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.