Pháp bắt đầu triển khai phương tiện quân sự tại Saudi Arabia

Máy bay chiến đấu Rafale cất cánh từ một căn cứ không quân ở Jordan ngày 18/7/2017. (Ảnh: REUTERS/Philippe Wojazer)

Ông Confavreux không nêu cụ thể những phương tiện được đưa tới Saudi Arabia.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ điều binh sĩ và các hệ thống phòng thủ tới Saudi Arabia để hỗ trợ bảo vệ thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, một địa điểm trọng yếu đối với hoạt động vận chuyển năng lượng.

Theo kênh RT của Liên bang Nga, Tổng thống Macron khẳng định lực lượng Pháp sẽ không tham gia giao tranh mà chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ sở năng lượng chiến lược này theo thỏa thuận với Riyadh. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực Taif - nơi đặt một căn cứ không quân quan trọng – và thành phố cảng Yanbu.

"Chúng tôi sẽ điều động các nguồn lực quân sự, gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng không, để bảo vệ khu vực Yanbu", ông Macron phát biểu trên các kênh truyền hình TF1 và France 2 ngày 24/9.

Theo Arab News