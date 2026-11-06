Pháp: Bắt 7 người, thu hồi 6 bản khắc của Picasso bị đánh cắp tại nhà hàng

Ngày 3/11, lực lượng hiến binh Pháp triển khai chiến dịch khám xét tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Côte d'Azur, và bắt giữ bảy người trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Cuộc điều tra cũng giúp nhà chức trách thu hồi 6 bản khắc nguyên bản của danh họa Pablo Picasso bị đánh cắp khỏi nhà hàng L'Amandier tại làng cổ Mougins gần thành phố Cannes.

Những bức tranh được treo trước đó tại nhà hàng. Ảnh: Amandie

Theo thông tin từ Hiến binh quốc gia Pháp, vụ trộm xảy ra vào đêm 1/10, rạng sáng 2/10/2026. Khoảng 1 giờ 45 phút, hai người đàn ông đeo găng tay, trùm kín mặt đột nhập nhà hàng bằng cách phá cửa. Trong khi đó, một người thứ ba được cho là đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới trong ôtô.

Hai kẻ đột nhập nhanh chóng tìm đến phòng riêng trưng bày các tác phẩm của Picasso, tháo 6 bản khắc khỏi vị trí rồi rời đi. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy một phút.

Những bức tranh đã được tìm thấy, thu hồi và trao trả về cho nhà hàng. Ảnh: Gendarmerie

Chủ nhà hàng, đồng thời là một nhà sưu tập nghệ thuật, phát hiện các tác phẩm biến mất vào sáng hôm sau và lập tức trình báo cảnh sát. Cơ quan công tố Grasse sau đó giao vụ việc cho đội điều tra thuộc đơn vị hiến binh Cannes.

Trong gần một tháng, các điều tra viên sử dụng hình ảnh camera, dữ liệu điện thoại, hoạt động theo dõi và giám sát để xác định những người có liên quan. Nhà chức trách nhận định việc nhanh chóng tìm lại các tác phẩm rất quan trọng, bởi chúng có nguy cơ bị bán ra nước ngoài và biến mất khỏi thị trường nghệ thuật.

Chiến dịch ngày 3/11 có sự tham gia của khoảng 40 hiến binh tại hai căn hộ trong vùng. 6 bản khắc được phát hiện xếp chồng trong phòng ngủ của một căn hộ, giấu phía sau đống quần áo và các hộp dụng cụ. Toàn bộ tác phẩm vẫn nguyên vẹn và đã được thu hồi.

"Chiến dịch này thể hiện sự huy động mạnh mẽ của lực lượng hiến binh Alpes-Maritimes trong bối cảnh quốc gia gia tăng các vụ tấn công vào di sản văn hóa", Trung tá Guillaume Plaidy, chỉ huy Đại đội Hiến binh cấp tỉnh (CGD) Cannes chia sẻ trong buổi họp báo ngày 4/11/2026 sau khi tìm được toàn bộ số tranh. Ảnh: Gendarmerie

Trong số bảy người bị bắt, ba người bị nghi trực tiếp tham gia vụ đột nhập, bốn người còn lại bị nghi hỗ trợ hậu cần hoặc tiêu thụ tài sản trộm cắp. Một số nghi phạm được cho là có liên hệ với các mạng lưới tội phạm có tổ chức và từng bị chú ý vì những hành vi liên quan đến ma túy, vũ khí.

6 bản khắc thuộc một loạt gồm 100 bản khắc do Picasso thực hiện vào đầu thập niên 1930. Chúng được đưa vào bộ sưu tập của chủ nhà hàng từ đầu những năm 2000. Thiệt hại từ vụ trộm được nhà chức trách ước tính vượt 100.000 euro.

Picasso từng sống tại Mougins từ năm 1961 cho đến khi qua đời năm 1973. Vì vậy, việc các tác phẩm của ông được trưng bày tại địa phương có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống văn hóa nơi đây.

Vụ việc cũng thu hút chú ý trong bối cảnh Pháp liên tiếp ghi nhận các vụ mất cắp tác phẩm nghệ thuật. Trước đó, hai bức tranh của họa sĩ Auguste Renoir bị lấy khỏi bảo tàng tại Cagnes-sur-Mer hồi tháng 9 và sau đó cũng được tìm thấy. Nhà chức trách đang tiếp tục xử lý vụ Picasso và làm rõ vai trò của từng người bị bắt.