Pháp: Bạo lực bùng phát trong các cuộc biểu tình ở Paris và Marseille

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 410.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc, song theo các công đoàn, con số thực tế ước tính lên đến 800.000 người.

Người dân đụng độ với cảnh sát trong một cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt cao ở Bordeaux, Pháp. EPA

Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở vùng ngoại ô phía Đông Nam Paris, nơi có ít nhất 110.000 người tham gia phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Tình hình trở nên căng thẳng vào cuối ngày, khi cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay và phun nước vào một nhóm khoảng 500 thanh niên bịt mặt để giải tán đám đông.

Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, nhóm thanh niên đã đốt cháy nhiều thùng rác để chặn đường, ném đá và chai lọ vào lực lượng an ninh. Cảnh sát cho biết một số cửa hàng, trong đó có hai cửa hàng trang sức, đã bị những kẻ quá khích cướp phá.

Một người biểu tình cầm cờ Pháp trong cuộc biểu tình ở Lyon. Ảnh: AP

Đụng độ cũng bùng phát ở Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes và Toulouse. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cáo buộc các nhà hoạt động cực tả và các băng đảng tội phạm đã lợi dụng biểu tình để tìm cách gây rối: "Trong hầu hết các cuộc tuần hành, chúng ta đều thấy sự hình thành của các nhóm nguy hiểm này. Chúng tách khỏi đoàn chính và tìm cách thực hiện các hành vi bạo lực", Bộ trưởng Laurent Nunez tuyên bố trong một cuộc họp báo, cho biết thêm rằng gần 1.000 người biểu tình đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ trong ngày 24-10.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Bordeaux. Ảnh: EPA

Để đối phó với các cuộc biểu tình, Pháp đã triển khai 70.000 cảnh sát và hiến binh, nhiều hơn 10.000 người so với một tuần trước đó, sau khi thừa nhận đã đánh giá thấp quy mô của cuộc bạo loạn ngày 17-10.

Reuters mô tả trung tâm thủ đô Paris “mang dáng vẻ của một thành phố đang bị phong tỏa”, khi hàng loạt cửa hàng và bảo tàng đóng cửa, hơn 20 ga tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp đã kêu gọi các nhà bán lẻ tiếp tục đóng cửa sau khi hàng nghìn cửa hàng bị hư hại hoặc bị cướp phá trên khắp nước Pháp trong đợt biểu tình hồi cuối tuần trước.

Một số địa điểm văn hóa nổi tiếng nhất của Paris bao gồm Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Orsay và Nhà hát Opera Paris đã đóng cửa trong ngày 24-10 như một biện pháp phòng ngừa, khiến nhiều du khách thất vọng. "Mọi nơi đều đóng cửa và chúng tôi không chắc mình nên đi đâu", du khách Xavier Dolliole đến từ thành phố New Orleans của Mỹ cho biết.