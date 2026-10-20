Pháp ban hành lệnh giới nghiêm tại nhiều thành phố

Giới chức cho biết, lệnh giới nghiêm một phần áp dụng từ tối 19-10 đến sáng 20-10 tại một số thành phố, trong đó có Paris, Lille và Lyon nhằm bảo vệ các cơ sở kinh doanh. Tại thủ đô Paris, chính quyền áp đặt lệnh cấm biểu tình từ 20 giờ và lệnh giới nghiêm từ 23 giờ ngày 19-10 (giờ địa phương). Thủ tướng Sébastien Lecornu bày tỏ quyết tâm khôi phục trật tự công cộng, đồng thời nói rằng không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp.

Một cửa hàng ở thủ đô Paris của Pháp bị hư hại sau cuộc biểu tình cuối tuần qua. Ảnh: Reuters

Quyết định trên được đưa ra sau khi khoảng 550.000 người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp ngày 17-10 vừa qua. Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cho biết, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2.500 người do liên quan các cuộc biểu tình quá khích. Gần 1.000 nhân viên thuộc lực lượng an ninh bị thương. Ít nhất 3.000 cửa hàng đã bị hư hại, với thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm triệu euro.

Tổng thống Emmanuel Macron thừa nhận những hạn chế trong khâu ứng phó của chính phủ, dù đã triển khai tới 60.000 nhân viên an ninh ngày 17-10. Ông kịch liệt phản đối hành vi bạo lực mất kiểm soát.