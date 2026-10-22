Pháp ban hành lệnh cấm biểu tình tại thủ đô Paris

Theo đó, lệnh cấm tại Paris có hiệu lực từ 8 giờ đến 20 giờ, áp dụng tại các địa điểm trọng yếu của thủ đô nước Pháp, trong đó có Điện Élysée, hai viện của Quốc hội, cùng các điểm thu hút khách du lịch như Bảo tàng Louvre và đại lộ Champs-Élysées. Các khu vực khác cũng bị cấm tổ chức tuần hành gồm quảng trường Bastille, quảng trường République và khu mua sắm Châtelet-Les Halles.

Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các cuộc tuần hành của sinh viên và những nhóm khác biến thành một trong những vụ bất ổn đường phố nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Tại quảng trường République ở Paris (Pháp), lệnh giới nghiêm đã được áp dụng từ đêm 20-10. Ảnh: Le Monde

Trong khi đó, tại Đức, trước lời kêu gọi tổ chức biểu tình của giới trẻ ngày 31-10, các cơ quan an ninh nước này đang theo dõi sát tình hình và phối hợp với Pháp, Italy nhằm đánh giá nguy cơ bạo lực.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết chính quyền liên bang và các bang đang trao đổi chặt chẽ thông qua các cơ chế phối hợp, trong đó có Trung tâm Phòng, chống cực đoan và chống khủng bố. Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp cũng tăng cường giám sát các trang web và mạng xã hội để phát hiện những lời kêu gọi bạo lực. Trong trường hợp cần thiết, cảnh sát liên bang sẽ hỗ trợ cảnh sát các bang và có thể từ chối nhập cảnh đối với những người có ý định vào Đức để tham gia bạo loạn. Bộ Nội vụ Đức cũng nhấn mạnh cần phân biệt các cuộc biểu tình hòa bình của sinh viên với những hoạt động có nguy cơ bị các phần tử cực đoan lợi dụng để kích động bạo lực.