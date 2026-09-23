Pháp, Anh và Canada thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine - Israel

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 22/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục im lặng trước tình hình nhân đạo tại Gaza. Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời cảnh báo uy tín của các quốc gia sẽ bị xói mòn nghiêm trọng nếu không có hành động quyết liệt trước tình trạng cản trở dòng hàng viện trợ vào vùng lãnh thổ này.

Ông Macron cũng chỉ trích các hoạt động của Israel tại Bờ Tây và cảnh báo việc mở rộng xung đột trong khu vực không giúp tăng cường an ninh lâu dài cho Israel.

Pháp là một trong những nước đã công nhận Nhà nước Palestine vào năm 2025. Anh và Canada cũng công nhận Nhà nước Palestine trong cùng năm. Ba nước hiện phối hợp thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine cùng tồn tại với các đường biên giới được thỏa thuận.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: X/EmmanuelMacron

Phát biểu tại cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc về giải pháp hai nhà nước, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho rằng việc các chính trị gia liên tục nói về giải pháp hai nhà nước nhưng không biến cam kết thành hành động có thể làm suy giảm niềm tin của công chúng vào chính trị và ngoại giao.

Ông cho biết Anh đã áp dụng các hạn chế đối với hàng hóa từ các khu định cư của Israel tại Bờ Tây. Anh cùng Pháp và Canada trước đó tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động thương mại liên quan đến các khu định cư mà ba nước cho là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Ông Burnham cũng chỉ trích kế hoạch phát triển khu định cư E1 của Israel tại Bờ Tây. Theo các nước ủng hộ giải pháp hai nhà nước, dự án này có thể làm gián đoạn sự kết nối giữa các khu vực của Bờ Tây và ảnh hưởng đến khả năng hình thành một Nhà nước Palestine với lãnh thổ liền mạch trong tương lai.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này sẽ dành 100 triệu CAD, tương đương khoảng 71 triệu USD, để hỗ trợ người Palestine và duy trì triển vọng đạt được giải pháp hai nhà nước.

Canada cũng cho biết nước này sẽ áp dụng các hạn chế đối với hàng hóa được sản xuất tại các khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Động thái này nằm trong nhóm biện pháp mà một số nước châu Âu và Canada đang phối hợp triển khai nhằm gây sức ép bảo vệ triển vọng giải pháp hai nhà nước.