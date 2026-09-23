Pháp, Anh cảnh báo về tình hình Dải Gaza và triển vọng giải pháp hai nhà nước

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trong bài phát biểu, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho rằng, các biện pháp trừng phạt gần đây nhằm vào những khu định cư Israel bất hợp pháp tại Bờ Tây cho thấy cộng đồng quốc tế thừa nhận việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine là trái pháp luật.

Theo ông, cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023 “không thể biện minh“ cho các hành động của chính phủ Israel tại Gaza hay Bờ Tây, nhấn mạnh: ”Đã có quá nhiều người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều trẻ em".

“Chúng ta sẽ không đứng ngoài khi những đau khổ khủng khiếp tiếp tục gia tăng và triển vọng về giải pháp hai nhà nước - hy vọng tốt nhất cho hòa bình và ổn định của cả hai dân tộc - bị tấn công”, Thủ tướng Burnham tuyên bố.

Ông cảnh báo lòng tin sẽ tiếp tục suy giảm nếu cộng đồng quốc tế không đi kèm sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước bằng những hành động cụ thể.

Tương tự lời cảnh báo về lòng tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo uy tín của cộng đồng quốc tế sẽ bị tổn hại nếu tiếp tục không hành động trước tình hình ở Dải Gaza. Nhà lãnh đạo cho rằng, những tuyên bố về việc hòa bình đã được lập lại tại Gaza chưa đi kèm với sự gia tăng hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo.

Về tình hình tại Bờ Tây, Tổng thống Macron lên án những gì ông cho là các hành vi vi phạm tiếp diễn, trong khi cho rằng, Hamas “chưa từng hoạt động mạnh” tại vùng đất bị Israel chiếm đóng này.

Nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải bảo đảm “các quyền chính đáng của người dân Palestine”, trong đó có quyền tồn tại, ông Macron khẳng định Pháp vẫn cam kết bảo đảm an ninh cho Israel, đồng thời cảnh báo không thể lấy lập luận về an ninh của Israel để biện minh cho những hành vi xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng.

Về Lebanon, ông Macron kêu gọi tôn trọng chủ quyền của nước này, cho rằng một Lebanon có đầy đủ chủ quyền là điều cần thiết để giải quyết vấn đề sự hiện diện của Hezbollah và khôi phục an ninh.

“Chúng ta phải bảo đảm chủ quyền cho Lebanon và người dân Lebanon, cũng như chủ quyền cho người Palestine. Những quyền cơ bản nhất của họ một lần nữa đang bị xâm phạm”, ông nói.