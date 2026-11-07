Pháo tự hành PTH-130 Việt Nam chế tạo sẽ góp mặt tại triển lãm quốc phòng 2026

PTH-130 là hệ thống pháo tự hành bánh lốp nòng dài, cỡ nòng 130 mm, dùng để tiêu diệt sinh lực, phá hủy công sự, chế áp trận địa hỏa lực và các mục tiêu quan trọng của địch.

Trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự xác nhận PTH-130 sẽ được đưa tới trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026﻿, diễn ra từ ngày 10 đến 13/12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Theo Học viện Kỹ thuật Quân sự, PTH-130 sử dụng pháo 130mm - M46, có tầm bắn xa nhất hơn 27km, tốc độ bắn 4 phát/phút, kíp chiến đấu 6 người. Phương tiện có tốc độ hành quân lớn, dự trữ hành trình ít nhất 700km.

PTH-130 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, máy tính phần tử và hệ thống định vị, dẫn đường kết hợp quán tính với vệ tinh, hiển thị bản đồ số. Các cơ cấu tầm, hướng có thể được điều khiển tự động hoặc bằng tay. Cabin được bọc thép, lắp kính chống đạn.

Trong tháng 10/2026, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã kiểm tra kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm PTH-130 cùng hệ thống pháo tự hành PTH-152.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các đại biểu tham quan pháo tự hành PTH-130, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự, 28/10/2026. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi đề tài đã hoàn thành nghiên cứu thiết kế, chế tạo và tổng lắp một hệ thống; thử nghiệm tính năng cơ động và một số đợt bắn đạt yêu cầu đề ra. Các đơn vị đang hoàn thiện sản phẩm, phục vụ đánh giá, nghiệm thu các cấp.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa phối hợp với đơn vị chủ trì, trực tiếp chỉ đạo bắn thử nghiệm. Qua kiểm tra, Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với pháo tự hành PTH-130, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã chủ trì nghiên cứu, chế tạo nhiều sản phẩm quốc phòng tân tiến cho mục tiêu hiện đại hóa Quân đội. (Ảnh: Nguyễn Minh)