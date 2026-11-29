Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 thu hút đông đảo người dân tham quan tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Từng gây chú ý tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 sẽ trở lại kỳ Triển lãm lần này với một phiên bản hoàn thiện hơn. Cùng với xe chiến đấu bộ binh XCB-01, pháo tự hành PTH-01 lần đầu tiên được Nhà máy Z189 giới thiệu tại Triển lãm sắp tới.

Hai khí tài khẳng định bước phát triển của nhà máy trong nghiên cứu, chế tạo xe quân sự và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Điểm nhấn xe chiến đấu bộ binh XCB-01

Tại Triển lãm năm 2024, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 là một trong những điểm nhấn, ghi dấu ấn quan trọng trong hành trình tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Sang giai đoạn hai, đội ngũ thiết kế tiếp tục hoàn thiện một số cụm chi tiết để phù hợp với sản xuất loạt, đồng thời chăm chút hình thức công nghiệp của xe, hứa hẹn mang tới trưng bày tại Triển lãm năm 2026 một phiên bản hoàn chỉnh và ấn tượng hơn.

Theo Thượng tá Lê Quang Hợp, Phó Giám đốc Nhà máy Z189, việc chuyển từ chế tạo một xe thử nghiệm sang sản xuất loạt nhỏ 18 xe là bước tiến đáng kể nhất kể từ lần xe chiến đấu bộ binh XCB-01 ra mắt. Làm được điều đó đòi hỏi nhà máy nắm vững thiết kế, chủ động nguồn vật tư và tổ chức được đội ngũ đủ kinh nghiệm để thực hiện các công đoạn sản xuất. Đây cũng là cơ sở để nhà máy chuẩn bị cho những loạt xe tiếp theo.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 có khối lượng chiến đấu 14,85 tấn, sử dụng bánh xích, có khả năng cơ động trên nhiều dạng địa hình và bơi nước. Xe có kíp điều khiển 3 người, chở được 8 chiến sĩ cùng trang bị. Kính tiềm vọng cho phép lái xe quan sát khi cửa đóng kín. Cửa đổ quân bố trí phía đuôi xe, tạo khoảng che chắn cho bộ đội khi rời khoang. Xe còn có hệ thống chữa cháy tự động, thiết bị phòng chống tác nhân hóa học, hạt nhân.

Điểm đặc biệt của XCB-01 chính là được tích hợp hệ thống điều hòa không khí giúp duy trì không khí dễ chịu trong khoang xe kể cả trong điều kiện nóng bức đặc trưng tại Việt Nam. Những chi tiết ấy cho thấy trong quá trình thiết kế, yêu cầu cơ động luôn được đặt cùng với điều kiện làm việc và an toàn của bộ đội trong xe.

Pháo tự hành PTH-01 lần đầu ra mắt

Trên cơ sở thành công của xe chiến đấu bộ binh XCB-01 tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, Nhà máy Z189 tiếp tục trưng bày thêm sản phẩm mới do đơn vị chủ trì là pháo tự hành PTH-01, đồng thời kỳ vọng pháo hoàn toàn có cơ sở để tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại triển lãm lần này.

Nếu xe chiến đấu bộ binh XCB-01 là bước đột phá về lĩnh vực xe thiết giáp chở quân trong chiến đấu, thì PTH-01 là bước tiến mới về hỏa lực pháo binh cơ động linh hoạt, cho thấy sự phát triển đa dạng và đồng bộ trong năng lực nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Pháo tự hành PTH-01 được kết hợp pháo cỡ nòng 122mm với khả năng cơ động của khung gầm bánh xích. (Ảnh: Tuấn Huy)

Pháo tự hành PTH-01 được kết hợp pháo cỡ nòng 122mm với khả năng cơ động của khung gầm bánh xích. Có khối lượng chiến đấu 15,7 tấn, pháo tự hành PTH-01 sử dụng động cơ diesel công suất 330 mã lực, đạt vận tốc tối đa 60km/giờ. Xe có khả năng bơi dưới nước và di chuyển trên địa hình phức tạp. Khoang lái và khoang tháp pháo được trang bị hệ thống thông gió, điều hòa. Khí tài còn có hệ thống phòng chống tác nhân hóa học.

Việc trưng bày pháo tự hành PTH-01 tại triển lãm lần này giúp Nhà máy Z189 khẳng định năng lực làm chủ toàn diện từ khâu thiết kế tổng thế, tính toán động lực học, kết cấu cơ khí chịu lực, hệ thống thủy lực cho đến việc tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực.

Nhà máy kỳ vọng ý kiến đánh giá của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ góp thêm căn cứ để hoàn thiện sản phẩm, tiến tới nghiệm thu, sản xuất loạt và từng bước đưa vào trang bị.

Việc tham gia các lần Triển lãm được Nhà máy Z189 coi là thước đo thực tế và khách quan nhất để kiểm chứng thực lực, năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo của đơn vị.

Đằng sau 2 sản phẩm nổi bật xe chiến đấu bộ binh XCB-01 và pháo tự hành PTH-01 là những đổi mới, sáng tạo không ngừng trong công việc hằng ngày ở nhà máy.

Có khối lượng chiến đấu 15,7 tấn, pháo tự hành PTH-01 sử dụng động cơ diesel công suất 330 mã lực. (Ảnh: Tuấn Huy)

Việc đưa robot hàn, máy cắt laser và thiết bị gia công hiện đại vào sản xuất, cùng với chế tạo đồ gá và dụng cụ chuyên dùng, giúp nâng độ chính xác, rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm vật tư. Những cải tiến ở khâu nâng hạ, vận chuyển, tháo lắp cũng giảm sức lao động thủ công và giúp công nhân làm việc an toàn hơn. Kinh nghiệm tích lũy từ đóng mới, sửa chữa tàu và sản xuất xe quân sự góp phần mở rộng năng lực chế tạo của Z189.

Qua mỗi lần tham gia Triển lãm, vị thế và uy tín của Z189 ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò là một trong những cơ sở Công nghiệp quốc phòng nòng cốt, đa năng.

Nhà máy Z189 trong mỗi lần tham gia Triển lãm đều đặt ra những mục tiêu cụ thể: Không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm ra mắt (XCB-01, PTH-01) theo hướng đồng bộ, tự động hóa cao hơn, độ tin cậy và tính năng chiến đấu vượt trội; nghiên cứu, chế tạo và giới thiệu nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới có tính đột phá, hàm lượng trí tuệ cao, và tỷ lệ nội địa hóa cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại quân sự, tìm kiếm đối tác hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hướng tới mục tiêu xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng thế mạnh của nhà máy.

Để thúc đẩy các mục tiêu chiến lược này, Z189 định hướng tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho khoa học – công nghệ, phát triển triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết, hợp tác với các đối tác chủ chốt trong và ngoài nước.