Pháo tự hành PLZ-52 155mm, cabin và tháp pháo được bảo vệ chống vũ khí hủy diệt hàng loạt NBH

Pháo tự hành PLZ-52 155mm do NORINCO phát triển đang thu hút sự chú ý của giới phân tích quốc phòng nhờ khả năng kết hợp tầm bắn xa, tốc độ bắn cao và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại.

Đây là phiên bản xuất khẩu cải tiến của dòng PLZ-05 đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc, được thiết kế để cạnh tranh trên thị trường pháo binh toàn cầu.

PLZ-52 sử dụng nòng pháo 155 mm dài 52 caliber, dài hơn đáng kể so với phiên bản PLZ-45 trước đó. Nhờ đó, hệ thống đạt tầm bắn tối đa khoảng 50 đến 53 km khi sử dụng đạn ERFB-BB-RA tăng tầm có đáy đốt.

Pháo tự hành bọc thép bánh xích PLZ-52 155mm L/52 (155mm L/52 pháo cỡ đạn 155mm, chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính). Ảnh: armyrecognition.com

Với các loại đạn dẫn đường laser hoặc vệ tinh tiên tiến hơn, khả năng chính xác và hiệu quả sát thương được nâng cao rõ rệt.

Hệ thống nạp đạn tự động cho phép tốc độ bắn tối đa lên tới 8 viên mỗi phút, trong khi chế độ bắn loạt đạt 3 viên trong 15 giây.

Đặc biệt, khả năng Multiple Round Simultaneous Impact (MRSI là khả năng của một khẩu pháo (thường là pháo tự hành hiện đại) bắn ra nhiều viên đạn liên tiếp theo các quỹ đạo, góc nâng và liều phóng khác nhau, sao cho tất cả các viên đạn rơi trúng cùng một mục tiêu tại cùng một thời điểm) cho phép các viên đạn từ cùng một khẩu pháo rơi xuống mục tiêu gần như cùng lúc, tạo mật độ hỏa lực đột biến trên một điểm trọng yếu.

Khung gầm bánh xích của PLZ-52 được cải tiến so với thế hệ trước, với trọng lượng toàn bộ khoảng 43 tấn. Động cơ diesel công suất 1.000 mã lực kết hợp hộp số hoàn toàn tự động mang lại tốc độ tối đa trên đường khoảng 65 km/h và tầm hoạt động lên tới 450 km.

Pháo tự hành PLZ45 155mm L/45. Ảnh: armyrecognition.com

Hệ thống treo kết hợp thanh xoắn và thủy khí nén giúp xe duy trì độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp, đồng thời hỗ trợ việc triển khai và rút lui nhanh sau khi bắn.

Cabin và tháp pháo được bảo vệ chống lại vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học (vũ khí hủy diệt hàng loạt NBH) cùng hệ thống chữa cháy tự động, tăng khả năng sống sót trên chiến trường.

Hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa là điểm mạnh nổi bật của PLZ-52 155mm. Nó tích hợp định vị, máy tính đạn đạo và cảm biến cho phép phản ứng nhanh, bắn chính xác cả ban ngày lẫn ban đêm.

Xe có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối vào mạng chỉ huy cấp cao hơn, phù hợp với xu hướng tác chiến mạng hiện đại. Bên cạnh pháo chính, hệ thống còn trang bị súng máy 12,7 mm và ống phóng lựu khói để tự vệ gần.

Pháo tự hành PLZ52 155mm L/52. Ảnh: armyrecognition.com

Mặc dù PLZ-52 được NORINCO tích cực giới thiệu tại các triển lãm quốc tế như Airshow China và các sự kiện quốc phòng châu Phi, châu Âu, đến nay vẫn chưa có hợp đồng xuất khẩu lớn được công bố công khai.

Hệ thống kế thừa kinh nghiệm từ PLZ-45 đã được bán cho một số quốc gia Trung Đông, nhưng phiên bản 52 caliber (L/52) vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm khách hàng.

Trong bối cảnh nhu cầu pháo tự hành tầm xa tăng cao, PLZ-52 nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất, chi phí và khả năng tích hợp đạn dược tiêu chuẩn NATO.

Với sự kết hợp giữa tầm bắn xa, tốc độ bắn cao và tính cơ động tốt, PLZ-52 thể hiện hướng phát triển rõ ràng của công nghệ pháo binh Trung Quốc, hướng tới các hệ thống tự động hóa cao và có khả năng tham gia mạng lưới chiến đấu hiện đại.

Hiệu quả thực tế trên chiến trường sẽ phụ thuộc vào chất lượng đạn dược, trình độ kíp vận hành và khả năng bảo trì dài hạn của người sử dụng.

(Theo .armyrecognition.com, globaldefensecorp.com, vpk.name)