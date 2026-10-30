Pháo tự hành 2S19 Msta-S là 'một khẩu súng bắn tỉa nặng 42 tấn'

Pháo tự hành 2S19 Msta-S từ lâu đã khẳng định vị thế là "những khẩu súng bắn tỉa khổng lồ". Khả năng tấn công chính xác tuyệt đối ở khoảng cách xa đã được chứng minh qua nhiều cuộc tập trận và trong thực chiến.

Điều này đã được chứng minh trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt - nơi các khẩu pháo tự hành bánh xích nói trên đã được sử dụng tích cực.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, các kíp pháo binh thuộc nhóm tác chiến Vostok đã khéo léo phá hủy hệ thống công sự của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk.

Khi đó các binh sĩ Ukraine đang ẩn náu trong tầng hầm của những tòa nhà bị phá hủy, máy bay không người lái trinh sát đã xác định được chính xác vị trí của họ.

Sau đó các khẩu pháo tự hành Msta-S tiến hành khai hỏa, kết quả là đạn pháo phân mảnh nổ mạnh thông thường đã bắn phá các cửa ra vào và ống thông gió của hầm trú ẩn với mức độ sát thương cao.

Truyền thông Nga cho biết, hệ thống pháo tự hành 2S19 Msta-S trên khung gầm bánh xích hiện là vũ khí hiệu quả nhất trong lực lượng pháo binh nước này.

Gần như mỗi ngày, thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đều cho biết nhờ những khẩu pháo tự hành này mà đối phương đang mất đi một lượng lớn trang thiết bị cùng với binh sĩ.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S và "người anh em" của nó - pháo xe kéo 2A65 Msta-B là những hệ thống vũ khí rất đáng gờm, với đặc tính phổ dụng, chúng được gọi là "ngựa thồ" của lực lượng pháo binh Nga.

Đơn giản, đáng tin cậy, chính xác, cung cấp mức độ bảo vệ tốt cho kíp chiến đấu, đây là điều đầu tiên mà những người lính trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt nói về pháo tự hành Msta-S.

Có thể nói hiện nay pháo binh Nga vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế về hỏa lực trên chiến trường và "cây vĩ cầm" đầu tiên lên tiếng trong "dàn nhạc" chính pháo tự hành 2S19 Msta-S và pháo xe kéo 2A65 Msta-B.

2S19 Msta-S được thiết kế để tiêu diệt các khẩu đội pháo, xe tăng, xe bọc thép, cụm công trình phòng thủ, trạm kiểm soát, trung tâm liên lạc, nhân lực và cơ sở hậu cần của đối phương.

Các loại đạn dược trang bị cho pháo tự hành 2S19 Msta-S bao gồm đạn phân mảnh có sức nổ cao, đạn chùm, cũng như đạn dẫn đường chính xác có thể điều chỉnh quỹ đạo như Centimeter và Krasnopol.

Pháo tự hành Msta-S phiên bản cải tiến đã có khả năng bắn tới 10 phát mỗi phút, bên cạnh đó nó còn nhận được hệ thống điều khiển hỏa lực và dẫn đường nâng cấp, giúp cải thiện độ chính xác và kèm theo khả năng hiển thị bản đồ điện tử khu vực chiến trường.

Hệ thống pháo tự hành này có khả năng xác định tọa độ hiện tại và tự động tính toán để khai hỏa từ các vị trí bắn kín. Việc nhắm mục tiêu và khôi phục trạng thái sau từng phát bắn được thực hiện hoàn toàn tự động.

Không chỉ có vậy, để ngụy trang trước vũ khí dẫn đường, pháo tự hành 2S19 Msta-S bắt đầu được bao phủ bằng lớp vải Nakidka thế hệ mới nhất, tác dụng che giấu hệ thống vũ khí trước khí tài trinh sát radar và hồng ngoại.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S có thể bắn đạn nổ phá mảnh với sức nổ cao chống lại các mục tiêu cách xa 25 km, nó còn được trang bị đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ để đủ sức vươn tới cự ly 30 km, nó khiến Nga "tạm quên" đi 2S35 Koalitsiya-SV vẫn chưa hoàn thiện.