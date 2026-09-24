Pháo trở lại sân chơi sắc đẹp sau lần rút lui bất ngờ

Pháo Tên thật Nguyễn Diệu Huyền, chính thức có mặt trong Top 30 Miss Universe Vietnam 2026 sau thông báo của ban tổ chức tối 20/9. Cô là thí sinh cuối cùng được công bố trong danh sách này.

Điểm khiến màn xuất hiện của Pháo được chú ý không nằm ở việc cô là một gương mặt hoàn toàn mới với khán giả. Ngược lại, nữ rapper đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và từng xuất hiện ở âm nhạc, điện ảnh lẫn truyền hình.

Pháo chính thức có mặt trong Top 30 Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: Facebook Miss Universe Vietnam

Trong bộ ảnh hồ sơ Miss Universe Vietnam 2026, Pháo rời xa hình ảnh thường thấy của một rapper. Cô diện đầm dạ hội ánh kim, trang điểm sắc nét, tạo hình tóc ngắn được vuốt ngược và sử dụng phụ kiện nổi bật. Tổng thể hướng tới hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và mang màu sắc beauty queen.

Sự thay đổi này cũng giúp khán giả nhìn thấy một khía cạnh khác của Pháo khi cô bước ra khỏi không gian âm nhạc vốn đã tạo nên tên tuổi của mình.

Trước khi xuất hiện tại cuộc thi sắc đẹp, Pháo đã có hành trình khá rộng trong lĩnh vực giải trí.. Ảnh: FBNV

Trước khi xuất hiện tại cuộc thi sắc đẹp, Pháo đã có hành trình khá rộng trong lĩnh vực giải trí.

Cô được biết đến rộng rãi sau khi tham gia King of Rap 2020 và giành vị trí á quân. Sau đó, nữ rapper tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc với nhiều sản phẩm, trong đó Hai phút hơn trở thành ca khúc nổi tiếng trên nhiều nền tảng và từng tạo hiệu ứng mạnh trên TikTok.

Không dừng ở âm nhạc, Pháo còn thử sức với diễn xuất và chương trình thực tế. Cô đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Thỏ ơi!! và tham gia Sao nhập ngũ 2024. Những hoạt động này cho thấy phạm vi xuất hiện của nữ nghệ sĩ ngày càng được mở rộng, thay vì chỉ gắn với rap.

Việc ghi danh tại Miss Universe Vietnam vì thế có thể xem là bước tiếp theo trong chuỗi trải nghiệm đó. Trong hồ sơ cuộc thi, Pháo cho biết cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở một lĩnh vực mới và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Quyết định tham gia đấu trường mới của Pháo cũng được đặt trong bối cảnh cô vừa trải qua một lần rút khỏi cuộc thi sắc đẹp khác.

Tháng 6/2026, Pháo từng ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 và lọt Top 31. Tuy nhiên, cô sau đó không tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi. Phía quản lý cho biết hai bên chưa thống nhất được một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc, đồng thời khẳng định quyết định này không xuất phát từ mâu thuẫn hay tranh chấp cá nhân.

Pháo cũng lên tiếng giải thích với người hâm mộ rằng việc dừng thi không đồng nghĩa cô thiếu nghiêm túc với cuộc thi. Nữ rapper cho biết mình đã dành thời gian tập luyện trước đó và mong muốn tìm một cơ hội phù hợp hơn.

Chỉ khoảng ba tháng sau, cô lại xuất hiện trong một cuộc thi sắc đẹp khác. Lần này, Pháo lựa chọn Miss Universe Vietnam 2026 và đã chính thức có tên trong Top 30.

Điểm thú vị trong hành trình của Pháo nằm ở sự tương phản giữa hai hình ảnh.

Trên sân khấu âm nhạc, cô thường gắn với rap, cách trình diễn mạnh và cá tính riêng. Trong khi đó, cuộc thi sắc đẹp đòi hỏi thí sinh làm quen với nhiều nội dung khác nhau, từ trình diễn, hình thể đến giao tiếp và xây dựng hình ảnh.

Pháo thi hoa hậu sau ba tháng rút khỏi Miss Grand Vietnam. Ảnh: FBNV

Việc bước vào một môi trường như vậy đồng nghĩa Pháo phải tiếp tục điều chỉnh cách xuất hiện trước công chúng. Bộ ảnh hồ sơ đầu tiên đã cho thấy sự chuyển đổi về mặt hình ảnh, nhưng đây mới chỉ là phần mở đầu của hành trình.

Cô cũng không phải nghệ sĩ duy nhất lựa chọn thử sức ở nhiều sân chơi khác nhau. Những năm gần đây, ranh giới giữa ca sĩ, diễn viên, người mẫu và thí sinh hoa hậu ngày càng linh hoạt hơn. Với những nghệ sĩ đã có lượng khán giả riêng, một cuộc thi sắc đẹp cũng trở thành cơ hội để họ giới thiệu một phiên bản khác của mình.

Việc có mặt trong Top 30 mới xác lập vị trí của Pháo tại Miss Universe Vietnam 2026, còn khả năng tiến xa hơn sẽ phụ thuộc vào những phần thi tiếp theo của cuộc thi.

Sau hình ảnh beauty queen trong bộ ảnh hồ sơ, sự chú ý sẽ chuyển sang cách nữ rapper thích nghi với môi trường thi sắc đẹp và thể hiện cá tính vốn có trong một vai trò mới.