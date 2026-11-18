Hệ thống pháo phản lực Sarma 300mm phóng loạt. Nguồn ảnh: Pervy Kanal (kênh 1)/militarnyi.com

Kiến trúc khung gầm cơ động và triết lý tinh gọn hỏa lực của pháo phản lực Sarma 300mm

Được phát triển từ nền tảng chương trình pháo phản lực Kama và do Tập đoàn Rostec giới thiệu rộng rãi tại triển lãm quốc phòng World Defense Show 2026, pháo phản lực Sarma 300mm là lời giải của công nghiệp quốc phòng Nga cho bài toán sinh tồn trên chiến trường bão hòa UAV trinh sát.

Thay vì sử dụng cụm 12 ống phóng nặng nề như các tổ hợp Smerch hay Tornado-S truyền thống, pháo phản lực Sarma 300mm được thu gọn xuống cụm 6 ống phóng cỡ nòng 300mm xếp thành hai hàng ngang ở phần đuôi xe.

Hệ thống pháo phản lực Sarma 300mm. Ảnh: Sofya Savitskaya/TASS

Thiết kế tinh gọn này giúp tổng trọng lượng chiến đấu của tổ hợp Sarma 300mm giảm xuống mức 24 tấn, với chiều dài 11,2 mét, chiều rộng 2,5 mét và chiều cao 3,15 mét.

Đặt trên khung gầm xe tải quân sự dẫn động 8×8, pháo phản lực Sarma 300mm đạt vận tốc hành trình lên tới 90-95 km/h trên đường nhựa cùng tầm hoạt động 1.000km.

Toàn bộ kíp chiến đấu gồm 3 người ngồi trong khoang cabin bọc thép chống đạn bộ binh và mảnh pháo, điều khiển tự động hoàn toàn việc lấy phần tử bắn và khai hỏa mà không cần rời khỏi xe.

Hệ thống pháo phản lực Sarma 300mm phóng loạt của Nga tại thao trường Kapustin Yar, Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/militarnyi.com

Hệ sinh thái đạn dẫn đường chính xác và năng lực tác chiến tự động

Dù giảm một nửa số lượng ống phóng so với thế hệ tiền nhiệm, sức mạnh thực sự của pháo phản lực Sarma 300mm nằm ở khả năng tương thích toàn diện với hệ sinh thái đạn phản lực 300mm hiện đại nhất của Nga.

Bên cạnh các dòng đạn không điều khiển tiêu chuẩn của Smerch có tầm bắn từ 20 đến 90 km, Sarma 300mm được tối ưu hóa để bắn các dòng đạn dẫn đường thông minh của tổ hợp Tornado-S như 9M542, 9M544 và 9M549.

Những quả đạn này tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp hiệu chỉnh vệ tinh GLONASS, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách 120 đến 130km với sai số vòng tròn đồng tâm chỉ khoảng 0,21% cự ly bắn.

Sáu ống phóng (ray dẫn hướng) dành cho đạn phản lực 300mm của hệ thống pháo phản lực Sarma 300mm phóng loạt. Nguồn ảnh: Pervyi Kanal/militarnyi.com

Ngoài ra, hệ thống cũng có khả năng triển khai loại đạn lượn có điều khiển đa năng UMPB D-30SN và đang được nghiên cứu tích hợp thế hệ đạn tầm xa mới lên tới 200km.

Về quy trình vận hành, cụm bệ phóng thủy lực của Sarma 300mm có thể thực hiện loạt bắn toàn bộ 6 quả đạn chỉ trong vòng chưa đầy 19 giây.

Kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực tự động hóa cao, Sarma 300 dễ dàng tích hợp vào tổ hợp trinh sát - tấn công liên quân chủng, nhận trực tiếp tọa độ mục tiêu theo thời gian thực từ máy bay không người lái trinh sát để tung đòn tập kích chính xác và rời khỏi trận địa chỉ sau vài chục giây khai hỏa.

(Theo tass.ru, rg.ru, armyrecognition.com, defenceagenda.com, interestingengineering.com, militarnyi.com)