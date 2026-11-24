Đúng 21 giờ ngày 24/11, những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên từ khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), mở màn cho màn trình diễn kéo dài 15 phút chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ở TP.HCM.

Tiếp đó, các chùm pháo liên tiếp bung nở trên bầu trời với nhiều màu sắc, thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân và du khách.

Trung tâm TP.HCM chật kín người trong đêm bắn pháo hoa.

Những chùm pháo hoa nối tiếp nhau, tạo thành những quầng sáng rực rỡ giữa màn đêm. Tiếng pháo vang lên, nhiều người dân reo hò, vỗ tay và dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Có mặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn từ sớm, chị Ngọc Yến, ngụ phường An Khánh chia sẻ, năm đầu tiên đất nước có Ngày Văn hóa, người dân TP.HCM có thêm dịp xem bắn pháo hoa.

Pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM.

"Không khí rất đông vui, náo nhiệt, tôi cảm nhận rõ sức lan tỏa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là dịp vui chơi, giải trí mà còn là cơ hội để mọi người dân cùng gặp gỡ, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ", chị Yến nói.

Trong khi đó, Quốc Triều, một bạn trẻ ngụ phường Gò Vấp bày tỏ sự thích thú trước màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút. Triều cho rằng, việc kết hợp chương trình nghệ thuật, trình chiếu 3D Mapping và pháo hoa tạo nên một không gian trải nghiệm hấp dẫn, đặc biệt thu hút giới trẻ trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Biển người hướng mắt theo dõi màn bắn pháo hoa.

Theo Triều, những hoạt động như vậy giúp người trẻ có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận các giá trị văn hóa dân tộc theo cách gần gũi, sinh động hơn. Đây cũng là dịp để mỗi người thêm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Sau 15 phút, màn pháo hoa khép lại trong sự mãn nhãn của người xem.

Những chùm pháo hoa đầy đủ sắc màu chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tối nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm, gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Các điểm bắn đồng loạt từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Trong đó, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp. Hai điểm còn lại, mỗi nơi bố trí 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp.

Trong đêm bắn pháo hoa, lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Người dân dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trước thời khắc bắn pháo hoa, khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt, với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và đương đại.

Cạnh đó là chương trình trình chiếu 3D Mapping tại khu vực phía trước trụ sở HĐND & UBND TP.HCM. Những hình ảnh, hiệu ứng ánh sáng được trình chiếu trên bề mặt kiến trúc, kết hợp công nghệ hiện đại với các nội dung văn hóa, lịch sử, tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Trình chiếu 3D Mapping tại khu vực phía trước trụ sở HĐND & UBND TP.HCM.

Từ chiều tối 24/11, lượng người và phương tiện đổ về khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng đông. Các tuyến đường dẫn đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng và khu vực bến Bạch Đằng trở nên nhộn nhịp. Nhiều người chủ động đến sớm để tìm vị trí thuận lợi theo dõi chương trình.

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