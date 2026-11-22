Tối 22/11, người dân Thủ đô có cơ hội thưởng thức màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật đặc sắc ngay trong đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo thông tin được đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội công bố, đêm tổng duyệt sẽ có màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, với quy mô dự kiến gồm 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật.

Công tác chuẩn bị tại khu vực sân vận động Mỹ Đình đã hoàn tất.

Những chùm pháo hoa rực rỡ kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và hỏa thuật hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Mỹ Đình, góp phần làm nóng bầu không khí trước thềm chương trình chính thức diễn ra vào tối 24/11.

Các lực lượng chức năng đồng thời thực hiện rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực bố trí trận địa, kiểm soát thiết bị bay không người lái và bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổng duyệt và biểu diễn chính thức.

Trận địa pháo hoa được chuẩn bị công phu.

Quy mô pháo hoa trong đêm biểu diễn chính thức ngày 24/11 sẽ lớn hơn nhiều so với đêm tổng duyệt.

50 quả pháo hoa tầm cao, kết hợp 12 giàn phun và 400 ống hỏa thuật đã sẵn sàng cho đêm tổng duyệt.

Chiều 22/11, đại diện Bộ Tư Lệnh Thủ đô kiểm tra trước giờ tổng duyệt chương trình.

Không chỉ mang đến điểm nhấn thị giác, màn trình diễn trong đêm tổng duyệt còn là dịp để ban tổ chức và các lực lượng chức năng kiểm tra sự phối hợp giữa hệ thống pháo hoa, hỏa thuật với âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động biểu diễn trên sân khấu.

Qua đó, các phương án kỹ thuật, tổ chức và bảo đảm an toàn tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trước chương trình chính thức.

Theo Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 17/11/2026 của UBND thành phố Hà Nội, hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tôn vinh những giá trị tốt đẹp và thành tựu trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.