Tối nay 22.11, pháo hoa rực sáng bầu trời Mỹ Đình trong đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh minh hoạ: Ánh Dương

Theo thông tin được đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội công bố tại họp báo ngày 16.11, màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật trong đêm tổng duyệt dự kiến sử dụng khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun hỏa thuật và 400 ống hỏa thuật.

Sự kết hợp giữa những chùm pháo hoa rực rỡ, hiệu ứng hỏa thuật, ánh sáng và âm nhạc hứa hẹn tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng trên bầu trời Mỹ Đình, góp phần khuấy động không khí trước thềm chương trình nghệ thuật chính thức diễn ra vào tối 24.11.

Không chỉ mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho người dân, màn trình diễn trong đêm tổng duyệt còn là một phần trong quá trình kiểm tra, hoàn thiện các phương án kỹ thuật, nghệ thuật và phối hợp trình diễn của Ban Tổ chức. Qua đó, các khâu chuẩn bị được rà soát, bảo đảm an toàn, sẵn sàng cho đêm nghệ thuật đặc biệt phục vụ người dân Thủ đô và khán giả cả nước.

Với màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật, đêm tổng duyệt Muôn sắc Việt Nam không chỉ có thêm điểm nhấn hấp dẫn mà còn mở ra lời chào rực rỡ trước ngày hội văn hóa đặc biệt tại Thủ đô.

Người dân có nhu cầu theo dõi màn trình diễn cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tập trung tại các khu vực hạn chế, đồng thời chú ý bảo đảm an toàn giao thông quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.