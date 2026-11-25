Tối 24/11, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên. Pháo hoa được tổ chức tại 3 địa điểm, với thời lượng 15 phút, tạo nên không khí lễ hội sôi động. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách quốc tế. Nhiều người bày tỏ ấn tượng trước màn trình diễn pháo hoa, không khí náo nhiệt và sự thân thiện của người dân địa phương. Chuỗi hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế./.