Từ những thanh âm nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc đến khoảnh khắc pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm chú ý của người dân Tp.HCM tối 24/11. Đêm diễn không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật mà còn tạo nên những khoảnh khắc rực rỡ trong ngày đặc biệt tôn vinh văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân tập trung quanh khu vực sân khấu chính và trục đường Nguyễn Huệ, hòa mình vào không khí của đêm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật “Tự hào bản sắc Việt” diễn ra tối 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi.

Toàn cảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao.

Khi chương trình nghệ thuật kết thúc, người dân và du khách bắt đầu tập trung về phía bầu trời ngắm nhìn pháo hoa.

Những chùm pháo hoa đầu tiên bừng sáng, thắp rực bầu trời khu vực trung tâm Tp.HCM.

Tại phường Sài Gòn, Ban tổ chức bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 20 giàn hỏa thuật.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút.

Đặc biệt, màn trình diễn này được vận hành bằng bàn điều khiển cơ học thay vì hệ thống điều khiển tự động. Phương pháp này phù hợp với quy mô trận địa hiện tại và đặc thù không kết hợp với chương trình biểu diễn âm nhạc.

Những chùm pháo hoa với nhiều màu sắc ấn tượng.

Người dân ghi lại màn pháo hoa bằng điện thoại, lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt trong đêm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Mỹ Hậu - Hồng Phong