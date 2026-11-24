Pháo hoa rực sáng bầu trời Tp.HCM trong đêm mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Tối 24/11, đông đảo người dân và du khách đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, Tp.HCM) theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào bản sắc Việt” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Khép lại đêm diễn, màn pháo hoa nghệ thuật đồng loạt tại 3 điểm cầu thắp sáng bầu trời, tạo nên không khí náo nhiệt giữa trung tâm thành phố.
Từ những thanh âm nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc đến khoảnh khắc pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm chú ý của người dân Tp.HCM tối 24/11. Đêm diễn không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật mà còn tạo nên những khoảnh khắc rực rỡ trong ngày đặc biệt tôn vinh văn hóa Việt Nam.
Mỹ Hậu - Hồng Phong
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phao-hoa-ruc-sang-bau-troi-tphcm-trong-dem-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-204261124223759257.htm