Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 18h ngày 24/11, nhiều tuyến đường, khu vực ven sông Sài Gòn đã đông kín người dân, du khách đứng chờ, tranh thủ chọn vị trí đẹp để ngắm pháo hoa.

Đến 20h30, lực lượng chức năng chốt chặn các đầu đường Tôn Đức Thắng.

Đúng 21h, những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đôi bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc pháo hoa rực sáng.

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Dịp này, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), công viên, phố đi bộ Bạch Đằng ven sông Sài Gòn (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Trong đó, trận địa pháo hoa phía Thủ Thiêm có 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 20 giàn hỏa thuật. Đây là điểm có số lượng pháo hoa tầm cao nhiều nhất trong 3 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tại TP.HCM dịp này.

Màn pháo hoa trở thành điểm nhấn trong các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM, thu hút đông đảo người dân và du khách đến trung tâm thành phố vui chơi, thưởng thức.