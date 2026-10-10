Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội tối 10/10

Cận cảnh pháo hoa rực rỡ kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 21h ngày 10/10, 3 trận địa pháo hoa tại Hà Nội đồng loạt khai màn, đem lại màn trình diễn mãn nhãn nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm là trước mặt tòa nhà VNPT Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây (phường Tây Hồ) và khu vực hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, 21h sự kiện mới diễn ra nhưng ngay từ đầu giờ tối, nhiều người dân đã tập trung tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để tìm chỗ đẹp. Ảnh: Trần Hiền.

Trận địa pháo tại hồ Hoàn Kiếm được bố trí 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước. Các thiết bị chụp ảnh, ghi hình được sẵn sàng để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Trần Hiền.

Đúng 21h, loạt pháo thắp sáng bầu trời trong tiếng reo phấn khích của nhiều người theo dõi. Phía dưới màn pháo, cây cầu Thê Húc càng nổi bật màu đỏ son, tô điểm cho khung cảnh rực rỡ. Ảnh: Trần Hiền.

Nhiều em nhỏ thích thú khi được tận mắt chứng kiến màn pháo hoa hoành tráng tối 10/10. Thời tiết tại trung tâm Hà Nội mát mẻ, thuận lợi cho người dân theo dõi pháo hoa. Ảnh: Trần Hiền.

Nhiều người dùng điện thoại ghi lại màn pháo hoa mãn nhãn làm kỷ niệm. Ảnh: Trần Hiền.

Tại trận địa số 2 khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ), những địa điểm có tầm nhìn đẹp cũng sớm kín chỗ. Trong ảnh, dòng người ken đặc trên đường Trích Sài, chờ đón màn pháo hoa hỏa thuật. Ảnh: Đinh Hà.

Hồ Tây cũng là khu vực có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Bên cạnh đó, người dân được chiêm ngưỡng "vũ điệu ánh sáng" trên mặt nước với 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật trên mặt hồ. Ảnh: Đinh Hà.

Pháo hoa liên tục thắp sáng bầu trời Hà Nội trong 15 phút. Ảnh: Đinh Hà.

Ở trận địa khu vực Tây Hồ, các tuyến đường ven hồ như Quảng Khánh, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi… là những vị trí thuận lợi, có tầm nhìn đẹp thu hút người dân xem pháo hoa. Ảnh: Đinh Hà.