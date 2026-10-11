Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội, người dân mãn nhãn trong đêm 10/10

Đúng 21h ngày 10/10, pháo hoa đồng loạt bừng sáng tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Hàng nghìn người dân tập trung tại các điểm bắn, hào hứng ngắm nhìn và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Theo ghi nhận của phóng viên, đúng 21h tối 10/10, những loạt pháo hoa đầu tiên bừng nổ trên bầu trời khu vực hồ Hoàn Kiếm, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Pháo hoa nổ trên bầu trời Hà Nội đêm 10/10.

Từng chùm pháo hoa liên tiếp vươn cao, bung nở với nhiều màu sắc rực rỡ, thắp sáng không gian quanh hồ.

Phía dưới, hàng nghìn người dân đứng dọc các tuyến phố và khu vực ven hồ, hướng mắt lên bầu trời theo dõi màn trình diễn.

Nhiều người sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh, quay video, lưu lại khoảnh khắc pháo hoa rực sáng giữa trung tâm Thủ đô trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đặc biệt, màn pháo hoa thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình đưa con nhỏ đến khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Không ít em nhỏ ngước nhìn lên bầu trời, tỏ ra thích thú và ngỡ ngàng trước những chùm pháo hoa liên tiếp bung nở.

Người dân hào hứng ngắm pháo hoa mừng ngày 10/10

Có mặt tại hồ Hoàn Kiếm từ sớm để chờ xem pháo hoa, chị Quỳnh Hoa (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cùng gia đình đến đây để hòa chung không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Khi pháo hoa bắt đầu bắn, mọi người đều rất hào hứng. Được trực tiếp ngắm pháo hoa giữa trung tâm Hà Nội khiến buổi tối hôm nay trở nên đặc biệt hơn”.

Anh Hoài Nam, một người dân có mặt tại khu vực ven hồ, cho biết anh muốn cùng bạn bè tận hưởng không khí ngày lễ và lưu lại những hình ảnh đẹp của Thủ đô. Theo anh, việc được xem pháo hoa trực tiếp mang đến trải nghiệm khác biệt so với theo dõi qua màn hình điện thoại hay truyền hình.

Màn trình diễn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 cùng ngày.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách trong dịp lễ.