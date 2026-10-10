Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Màn pháo hoa rực rỡ trên hồ Hoàn Kiếm thu hút sự chú ý của người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động tại Thủ đô trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tối 10/10, bầu trời khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, rực sáng với màn trình diễn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc thắp sáng không gian trung tâm thành phố, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Nhiều người tập trung quanh hồ Hoàn Kiếm từ sớm để chọn vị trí quan sát, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự kiện góp phần tạo nên không khí sôi động, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu Hà Nội trong dịp kỷ niệm ý nghĩa của Thủ đô./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phao-hoa-ruc-sang-bau-troi-ha-noi-ky-niem-72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-post1141273.vnp