Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 10/10/2026, đúng ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự Lễ kỷ niệm và tham quan triển lãm chuyên đề "70 năm - Một biểu tượng, một niềm tự hào". Sự hiện diện cùng những lời động viên, thăm hỏi ân cần của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho các cựu danh thủ, ban huấn luyện và cầu thủ trẻ đã mang lại niềm vinh dự, tự hào to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng vững bước trên chặng đường mới...