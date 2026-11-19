Hậu trường “không ngủ”

Những ngày trung tuần tháng 11, mặt vịnh Cầu Hôn tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) luôn hoạt động hết công suất bất kể ngày đêm. Song song với việc vận hành các màn trình diễn phục vụ du khách mỗi tối, hàng chục chuyên gia quốc tế và đội ngũ kỹ thuật đang ráo riết hoàn thiện việc mở rộng hạ tầng sân khấu, khớp nối thêm loạt hiệu ứng mới cho cột mốc bùng nổ của Symphony of the Sea mùa 3.

Các vận động viên jetski hăng say tập luyện trước giờ G diễn ra Symphony of the Sea mùa 3

Thách thức lớn nhất của đội ngũ sản xuất năm nay là làm chủ không gian trình diễn khổng lồ rộng tới 56.000 m2. Để biến mặt vịnh thành “trường quay hành động”, hệ thống sàn phao nổi kiên cố rộng 3.000 m2, lớn gấp 3,5 lần mùa cũ đã được lắp ghép kỳ công ngay giữa biển.

Thay vì đội hình 6 chiếc như trước, mặt biển mùa 3 sẽ chứng kiến sự xuất hiện của 12 jetski (tăng gấp đôi so với mùa 2), 8 flyboard và 3 ván phản lực jetsurf dưới sự điều khiển của dàn vận động viên hàng đầu thế giới đến từ H2O Events (Úc) – đơn vị đứng sau nhiều dự án Hollywood đình đám như Điệp viên 007, Nhiệm vụ bất khả thi.

Đội hình 12 jetski, 8 flyboard và 3 jetsurf tạo nên những pha rẽ sóng và nhào lộn nghẹt thở ở tốc độ cao

Chia sẻ từ hậu trường tổng duyệt, ông Jack Ellison, Giám đốc điều hành của H2O Events cho biết, bài toán hóc búa nhất nằm ở hệ thống liên lạc để truyền tín hiệu chuẩn xác đến từng tích tắc cho toàn bộ nghệ sĩ trên mặt biển:

“Chúng tôi phải giữ liên lạc với các vận động viên không chỉ khi họ đang phóng đi ở vận tốc 120 km/g trên mặt sóng, mà ngay cả khi các nghệ sĩ flyboard đang lặn sâu dưới mặt nước trước khoảnh khắc ngoi lên biểu diễn. Mọi tín hiệu đều phải khớp tuyệt đối với kịch bản chạy theo mã thời gian để tạo nên sự đồng bộ giữa chuyển động của mặt nước, ánh sáng, pháo hoa và tia laser”, ông Jack Ellison nhấn mạnh.

“Cơn mưa” pháo hoa

Không chỉ gây choáng ngợp bởi những pha rượt đuổi tốc độ trên mặt nước, Symphony of the Sea mùa 3 còn đánh dấu bước nhảy vọt về hiệu ứng thị giác khi tổng lượng pháo hoa mỗi đêm được đẩy lên gấp 3 lần so với mùa trước.

Lượng pháo hoa tăng gấp 3 lần với hơn 200 hiệu ứng khác nhau sẽ bùng nổ mỗi đêm từ sàn phao nổi 3.000 m2

Đứng sau màn trình diễn pháo hoa là Jiangxi Yangfeng Art Display – Quán quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 và Á quân DIFF 2026. Hàng nghìn quả pháo tầm thấp, tầm cao và pháo nước đặc chủng với hơn 200 hiệu ứng biến đổi hình khối khác nhau đều được điều khiển tự động qua máy tính để khớp với từng nhịp trống, tiếng đàn đến từng giây.

Tiết lộ về khối lượng công việc đồ sộ phía sau màn trình diễn, ông Muhamad Fahkul Husri bin Noridzan, chuyên gia kỹ thuật pháo hoa đến từ Malaysia cho biết mỗi đêm diễn mùa 3 sử dụng tới hơn 1.300 quả pháo, tổng trọng lượng ước tính gần 1 tấn. Để vận hành khối lượng pháo khổng lồ cùng hàng loạt hiệu ứng pháo hoa hình vòm mới, đội ngũ kỹ thuật phải làm việc liên tục từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày trên biển chỉ riêng cho công tác chuẩn bị và lắp đặt.

“Chúng tôi phải áp dụng quy trình bảo quản chuyên biệt cho toàn bộ sản phẩm, đồng thời trang bị hệ thống phun sương làm mát tại kho chứa để kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháo hoa với âm nhạc, ánh sáng và thể thao mạo hiểm đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn cùng sự thảo luận, phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các bộ phận tham gia để làm nên một bãi bắn quy mô vượt trội cho mùa 3”, ông Noridzan chia sẻ.

Bao phủ lên toàn bộ “trận địa” pháo hoa và mặt nước là hệ thống đèn laser thế hệ mới do LaserVision (Úc) thiết kế riêng cho vịnh biển Cầu Hôn. Số lượng đầu phát laser cũng được bổ sung dày đặc, kéo dài từ khu vực sân khấu Kiss of the Sea cho tới gần hết Cầu Hôn.

Song song với cuộc “lột xác” về quy mô ở mặt biển, trên bờ vịnh, nhà hàng Sun Bavaria cũng vừa hoàn tất đợt mở rộng quy mô lớn để sẵn sàng đón thêm nhiều du khách đến dùng bữa và thưởng lãm Symphony of the Sea mùa 3.

Từ nhà hàng Sun Bavaria, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn show diễn Symphony of the Sea mùa 3

Sở hữu góc nhìn trực diện và gần nhất với tâm điểm biểu diễn của Symphony of the Sea, Sun Bavaria trong diện mạo mới đã được gia tăng đáng kể diện tích mặt sàn lẫn số lượng bàn tiệc ở cả không gian trong nhà và ngoài trời sát mép sóng. Thiết kế mở hình vòng cung hướng biển giúp tăng công suất phục vụ cho mùa cao điểm lễ hội, đồng thời đảm bảo mọi vị trí ngồi đều quan sát trọn vẹn các pha nhào lộn trên mặt vịnh.

Điểm nhấn đáng mong chờ nhất tại nhà hàng bia Sun Bavaria mùa này là thực đơn buffet tối nâng cấp lên tới gần 100 món ăn. Các quầy ẩm thực nối dài đưa thực khách qua hành trình vị giác đa sắc màu: từ hải sản đánh bắt trong ngày của vùng biển đảo Ngọc, những món truyền thống Á Đông đậm đà, đến quầy thịt nướng BBQ tảng lớn, xúc xích Đức và phô mai chuẩn vị châu Âu.

Thực đơn buffet gần 100 món kết hợp cùng bia thủ công Sun KraftBeer mang lại trải nghiệm ẩm thực - giải trí sôi động suốt buổi tối

Giữa tiếng nhạc sống rộn ràng, thực khách có thể vừa thưởng thức gần 100 món ngon nóng hổi, vừa cụng những ly bia thủ công Sun KraftBeer mát lạnh được ủ nấu ngay tại Phú Quốc, trước khi đắm chìm vào 20 phút bùng nổ của pháo hoa, laser và những vũ điệu trên sóng nước.