Một sự cố kinh hoàng xảy ra tại lễ hội ánh sáng ở Myanmar khi pháo hoa gắn trên khinh khí cầu bất ngờ phát nổ giữa không trung, khiến hàng loạt tia lửa và rocket bốc cháy lao thẳng xuống đám đông bên dưới. Nhiều người hoảng loạn la hét, tìm cách tháo chạy để tránh những luồng lửa nguy hiểm.

Theo truyền thông nước ngoài, vụ việc xảy ra hôm 26/11 tại thành phố Taunggyi, Myanmar, trong khuôn khổ lễ hội ánh sáng thường niên. Đây là sự kiện Phật giáo lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự với các hoạt động thả đèn lồng, trình diễn khinh khí cầu và pháo hoa.

Hàng nghìn người đã tập trung để theo dõi những chiếc khinh khí cầu được trang trí bằng pháo hoa bay lơ lửng trên bầu trời. Tuy nhiên, màn trình diễn bất ngờ biến thành thảm cảnh khi một quả cầu lửa xuất hiện trên không trung.

Theo đoạn video được một người tham dự ghi lại, chiếc khinh khí cầu ban đầu di chuyển chậm rãi phía trên đám đông. Bất ngờ, ngòi pháo treo bên dưới bắt lửa, nhanh chóng khiến khu vực giỏ chứa thuốc súng bốc cháy. Chỉ trong chốc lát, pháo hoa phát nổ liên tiếp, tạo thành những luồng lửa và tia sáng lao xuống mặt đất.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy hàng loạt quả pháo bốc cháy, bay theo nhiều hướng và rơi trực tiếp xuống khu vực có đông người đứng xem. Những người tham dự, trong đó có cả trẻ em và các gia đình, đồng loạt la hét, tìm cách chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Một số người cố gắng dùng chăn để che chắn, trong khi những người khác tìm cách dập lửa khi các tia pháo liên tục bắn xuống xung quanh. Khói đen nhanh chóng bao phủ khu vực, nhiều điểm trên mặt đất cũng bốc cháy, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

May mắn, theo thông tin được đăng tải, sự cố lần này không gây ra thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc pháo hoa trút xuống đám đông vẫn khiến nhiều người không khỏi kinh hãi, đồng thời làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của các màn trình diễn pháo hoa gắn trên khinh khí cầu.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên lễ hội tại Taunggyi xảy ra tai nạn liên quan đến thuốc súng và khinh khí cầu.

Tháng trước, một vụ nổ thuốc súng trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội đã khiến một bé trai 13 tuổi thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, hơn 163 kg thuốc súng đang được chuẩn bị để phục vụ bốn chiếc khinh khí cầu tại một địa điểm thuộc đội chế tạo khinh khí cầu địa phương.

Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ người quản lý đội chế tạo khinh khí cầu và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Trong những năm trước, lễ hội này cũng từng ghi nhận nhiều tai nạn nghiêm trọng. Năm 2018, một khinh khí cầu chở lượng lớn pháo nổ bất ngờ rơi xuống khu vực khán giả, khiến 9 người bị thương. Năm 2017, một sự cố tương tự khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Đặc biệt, vào năm 2014, 4 người đã tử vong sau khi một khinh khí cầu gắn pháo hoa lao xuống đám đông.

Những sự cố liên tiếp cho thấy nguy cơ tiềm ẩn từ các màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn, đặc biệt khi thuốc súng được vận chuyển và kích hoạt trên những chiếc khinh khí cầu bay phía trên khu vực tập trung đông người.

Lễ hội ánh sáng tại Myanmar vốn là dịp để người dân chào đón thời điểm kết thúc mùa mưa, đồng thời thể hiện những giá trị văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo. Tuy nhiên, những tai nạn liên tiếp trong các năm qua đang đặt ra câu hỏi về công tác kiểm soát an toàn, nhằm tránh để một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham dự.