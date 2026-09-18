Pháo hoa bất ngờ bắn vào đám đông tại quảng trường, nhiều gia đình ôm con bỏ chạy

Một màn trình diễn pháo hoa trong lễ hội mừng Ngày Độc lập Mexico bất ngờ trở thành cảnh tượng hỗn loạn khi pháo hoa liên tiếp phát nổ và bắn về phía đám đông, khiến ít nhất bốn người bị thương.

Một quả cầu lửa màu vàng khổng lồ phát nổ giữa quảng trường. Nguồn: Harrisons

Sự cố xảy ra tối 15/9 tại trung tâm thành phố Palenque, bang Chiapas, Mexico. Những đoạn video được ghi lại tại hiện trường cho thấy pháo hoa thay vì bay lên trời đã phát nổ theo nhiều hướng, khiến người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi quảng trường.

Trong màn đêm, những quả cầu lửa màu vàng cùng hàng loạt tia lửa liên tục lao xuống khu vực có đông người tập trung. Một số quả pháo còn bay ngang qua quảng trường, hướng về phía các quán cà phê và những khu vực xung quanh. Khoảnh khắc khiến nhiều người ám ảnh là cảnh các gia đình vội vàng ôm con nhỏ chạy khỏi hiện trường. Một người đàn ông được nhìn thấy bế một đứa trẻ trên tay trong lúc những tia lửa bắn tung tóe ngay phía sau.

Chỉ trong vài giây, quảng trường vốn đông đúc trở nên hỗn loạn. Người dân tìm mọi cách chạy khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi một số người tìm chỗ ẩn nấp phía sau các vật chắn.

Một người đàn ông bế một đứa trẻ nhỏ trong vòng tay khi những tia lửa bắn tung tóe xuống quảng trường . Nguồn: Harrisons

Một tòa nhà gần khu vực lễ hội cũng bị cháy trong sự cố. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bùng lên giữa khung cảnh hỗn loạn khi pháo hoa vẫn tiếp tục phát nổ.

Các lực lượng cứu hộ nhanh chóng được triển khai để hỗ trợ những người bị thương. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Chiapas, ít nhất bốn người bị thương, chủ yếu do các mảnh pháo hoa hoặc tia lửa gây ra. May mắn, không có trường hợp nào bị thương nghiêm trọng và tất cả đều trong tình trạng ổn định.

Chính quyền địa phương cho biết một khu vực an toàn đã được thiết lập trước khi màn trình diễn pháo hoa bắt đầu. Tuy nhiên, các quan chức cho rằng một số người tham dự đã không tuân thủ hướng dẫn và đi vào khu vực hạn chế.

Sau sự cố, nhà chức trách kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, đặc biệt tại những sự kiện công cộng có sử dụng pháo hoa, đồng thời tránh tiếp cận các khu vực được cảnh báo nguy hiểm.

Thậm chí một tòa nhà còn bị đốt cháy trong lễ hội hỗn loạn đó . Nguồn ảnh: Harrisons

Vụ việc tại Palenque xảy ra chỉ vài ngày sau một thảm kịch khác liên quan đến pháo hoa tại Mexico.

Theo các quan chức, một vụ nổ lớn tại một lễ hội ở miền trung Mexico đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 64 người bị thương. Sức mạnh của vụ nổ còn khiến một phần bức tường phía trước nhà thờ Nuestra Señora de la Luz bị sập, khiến nhiều người mắc kẹt bên dưới.

Những hình ảnh được ghi lại sau vụ nổ cho thấy cảnh người tham dự hoảng loạn tháo chạy khỏi khu vực khi đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Mexico đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Cho đến nay, nguyên nhân chính xác của vụ nổ vẫn chưa được công bố.

Hai sự cố liên tiếp trong thời gian ngắn một lần nữa cho thấy những rủi ro có thể xảy ra khi pháo hoa được sử dụng tại các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt nếu khu vực trình diễn và khu vực dành cho khán giả không được kiểm soát chặt chẽ.

Các thành viên gia đình vội vã ôm con cái chạy thoát khỏi đám cháy . Ảnh: Harrisons