Quân đội Nhật Bản có thể trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới trang bị pháo điện từ khi Lực lượng Phòng vệ Hàng hải (hải quân) nước này có kế hoạch lắp đặt loại vũ khí năng lượng trên các tàu khu trục lớp Atago.

Trước đây Tokyo đã thử nghiệm một khẩu pháo điện từ gắn trên tàu chiến có khả năng tăng tốc một lõi đạn cỡ 40 mm lên mức 2,23 km/s.

Đặc điểm công nghệ then chốt của pháo điện từ là yêu cầu năng lượng điện khổng lồ, khi một phát bắn cần khoảng 20 - 40 MJ năng lượng. Việc tạo ra xung điện như vậy đòi hỏi thiết bị lưu trữ năng lượng đó là tụ điện dung lượng cực cao có khả năng xả nhanh chóng.

Hơn nữa mỗi phát bắn tạo ra tải trọng cực lớn lên các thanh ray và tuổi thọ của nòng pháo bị hạn chế khi trung bình nó chỉ bắn được 100 - 150 phát trước khi cần thay thế hoặc sửa chữa.

Vì pháo điện từ sử dụng đầu đạn nhỏ hơn và không phụ thuộc vào thuốc nổ nên nó khó bị phát hiện và đánh chặn. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt trong các cuộc xung đột, nơi hỏa lực phản pháo hoặc đánh chặn tên lửa là mối lo ngại.

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản định hình hệ thống này như một giải pháp tương lai để đánh chặn mục tiêu trên không hoặc trên biển tốc độ cao, đồng thời đóng vai trò cung cấp năng lực tấn công chính xác tầm xa trên biển.

Cần lưu ý thêm, phía Mỹ đã nối lại việc thử nghiệm pháo điện từ tại một thao trường ở bang New Mexico. Công việc này được tiến hành nhằm phục vụ cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Hải quân và Văn phòng Chuyển đổi Siêu thanh Liên hợp.

Giới chuyên gia quân sự nhấn mạnh, trước đây giới chức Mỹ đã gần như đóng băng chương trình pháo điện từ, khi cho rằng vũ khí này quá tốn kém và phức tạp về mặt kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ đang xem xét các tàu chiến tiên tiến, bao gồm cả những thiết giáp hạm hạt nhân lớp Trump, mà theo ước tính của Quốc hội nước này, mỗi chiếc có thể tiêu tốn hơn 20 tỷ USD, để trở thành một nền tảng tiềm năng mang pháo điện từ.

Theo các nhà phát triển tại Công ty General Atomics, một hệ thống pháo điện từ như vậy có khả năng tăng tốc các vật thể bay lên gấp 6 lần tốc độ âm thanh và sẽ được sử dụng để đánh chặn tên lửa hành trình cũng như tên lửa đạn đạo.

Rõ ràng việc Mỹ nối lại chương trình nghiên cứu pháo điện từ chịu ảnh hưởng lớn từ thành công của Nhật Bản, khi họ muốn duy trì ưu thế quân sự vượt trội so với những quốc gia khác.