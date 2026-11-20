An ninh an toàn được đặt lên hàng đầu

Một ngày giữa tháng 1/2024, Ban Quản lý chung cư TNG Village tiếp nhận thông tin phản ánh về việc hàng hóa của cư dân gửi tại quầy thu ngân siêu thị của chung cư bị lấy trộm. Ban Quản lý chung cư đã phối hợp với bộ phận quản lý dữ liệu Camera an ninh tiến hành theo dõi, giám sát, trích xuất dữ liệu để xác minh, qua đó phát hiện 2 trường hợp có biểu hiện nghi vấn lấy trộm đồ của người dân.

Những ngày tiếp theo, ban quản lý đã huy động các thành viên tổ tự quản bố trí người theo dõi, xác định quy luật hoạt động của 2 trường hợp trên tại khu vực siêu thị của chung cư; sau đó tiến hành bắt quả tang, ngăn chặn hành vi vi phạm và bàn giao những người liên quan cho Công an phường tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Một ca tuần tra của thành viên mô hình và bảo vệ chung cư TNG Village.

Ông Lê Quang Trung, nhân viên an ninh Ban quản lý chung cư TNG Village chia sẻ, vụ việc được phát hiện và ngăn chặn kịp thời đã góp phần bảo vệ tài sản của cư dân trong chung cư, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Quản lý và các thành viên tổ công tác trong việc tiếp nhận thông tin cũng như việc khai thác hiệu quả hệ thống camera an ninh và phối hợp với lực lượng Công an địa phương giải quyết vấn đề liên quan đến ANTT.

Thời gian qua, những buổi phối hợp tuần tra được các lực lượng thành viên mô hình và bảo vệ chung cư TNG Village duy trì thường xuyên, bất kể ngày hay đêm, qua đó nhằm kịp thời nắm bắt những dấu hiệu bất thường, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc mất ANTT xảy ra.

"Chung cư an toàn về ANTT" tại TNG Village được triển khai và thực hiện mô hình điểm từ năm 2022. Nằm trên địa bàn trung tâm phường Phan Đình Phùng, với khoảng 450 cư dân sinh sống, mô hình được thành lập nhằm tăng cường mối liên kết giữa các hộ dân, Ban quản lý chung cư và Công an phường nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự và xử lý kịp thời các mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Ban quản lý phối hợp với Công an cơ sở trong công tác giữ gìn ANTT, bảo đảm an toàn PCCC và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Từ khi thành lập mô hình, công tác đảm bảo ANTT, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở chung cư được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn. Ông Trịnh Xuân Tuấn, Trưởng Ban quản lý chung cư TNG Village cho biết, xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế tại chung cư TNG Village, việc bảo đảm ANTT không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an, Ban Quản lý và lực lượng bảo vệ mà còn cần có sự tham gia, phối hợp của Ban Quản trị, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng cư dân. Đặc biệt, công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý người và phương tiện ra vào, bảo vệ tài sản, nắm bắt thông tin liên quan đến ANTT và nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong cư dân cần được tổ chức thực hiện thường xuyên, đồng bộ.

Hình thành cơ chế phối hợp có tổ chức

Sau khi mô hình được thành lập, các thành viên tổ công tác đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch và sự phân công; duy trì trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại chung cư. Sau hơn 4 năm triển khai, mô hình “Chung cư an toàn về ANTT” đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, phòng ngừa và bảo đảm ANTT tại chung cư TNG Village.

Tình hình ANTT tại chung cư cơ bản được duy trì ổn định. Các vụ việc phát sinh được ban quản lý và lực lượng tại chỗ tiếp nhận, nắm tình hình, xử lý ban đầu hoặc phối hợp với Công an địa phương theo chức năng, thẩm quyền; qua đó hạn chế nguy cơ vụ việc diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn của cư dân.

Tại chung cư TNG Village, tình làng, nghĩa xóm được duy trì, trở thành sợi dây gắn kết cư dân lại với nhau vì một mục tiêu chung, đó là sự bình yên.

Điểm nổi bật của mô hình là đã hình thành cơ chế phối hợp có tổ chức, thay vì chỉ dựa vào hoạt động thường nhật của lực lượng bảo vệ và ban quản lý. Thông tin từ cư dân, hoạt động tuần tra, dữ liệu camera và sự phối hợp với Công an cơ sở được kết nối thành quy trình tiếp nhận, phát hiện, thông tin và xử lý ban đầu cũng như trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn ANTT, bảo đảm an toàn PCCC và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Vì thế, từ tháng 10/2023, mô hình được Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2026, các thành viên mô hình đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa vi phạm, với sự tham gia của 1.250 lượt cư dân, người lao động và các trường hợp liên quan. Đã có 3 vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra được tiếp nhận và phối hợp với lực lượng Công an để xác minh, xử lý kịp thời.

Theo Thượng úy Lê Anh Tuấn, cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Công an phường thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại khu dân cư; cán bộ Cảnh sát khu vực bám địa bàn, nắm tình hình, vận động cư dân, phối hợp thành viên mô hình tổ chức tuần tra, kiểm soát. Qua đó đã phát hiện và thông tin kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT nổi lên như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đặc biệt vào dịp cuối năm…

Giữa nhịp sống hiện đại và lo toan bộn bề, tại chung cư TNG Village, “tình làng, nghĩa xóm” vẫn được duy trì, trở thành sợi dây gắn kết cư dân lại với nhau, vì một mục tiêu chung, đó là sự bình yên. Mô hình "Chung cư an toàn về ANTT" không đơn thuần là việc siết chặt những quy định, nội quy, mà còn góp phần đánh thức trách nhiệm của mỗi cư dân, biến không gian sống chung thành một "pháo đài" tự phòng, tự quản vững chắc trước các nguy cơ mất ANTT.