Pháo đài trên đồi đá Đông Âu chứng kiến sự hưng thịnh và sụp đổ một đế quốc

Tại thành phố Veliko Tarnovo ở miền Bắc Bulgaria, pháo đài Tsarevets nổi bật trên một ngọn đồi dốc, được bao quanh bởi những bức tường đá và tháp canh. Ngày nay, nơi đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất đất nước, nhưng trong nhiều thế kỷ Trung đại, Tsarevets không đơn thuần là công trình quân sự. Nó là trung tâm quyền lực của Đế quốc Bulgaria thứ hai, nơi các vị vua cai trị, giới quý tộc sinh sống và Giáo hội Chính thống Bulgaria khẳng định vị thế của mình.

Ảnh: nationalgeographic.com

Ngọn đồi Tsarevets đã có người cư trú từ thời tiền sử. Qua nhiều thời kỳ, khu vực này lần lượt chứng kiến các cộng đồng cổ đại và một khu định cư Bulgaria hình thành vào khoảng thế kỷ IX. Bước ngoặt đến năm 1185, khi cuộc nổi dậy chống lại Đế quốc Byzantine dẫn tới sự phục hồi của nhà nước Bulgaria độc lập. Tarnovo được chọn làm thủ đô, còn Tsarevets trở thành thành trì quan trọng nhất của trung tâm chính trị mới.

Hệ thống tường thành được xây dựng và củng cố qua nhiều giai đoạn, có tổng chiều dài khoảng 1.100 m, một số đoạn dày tới 3,4 m và cao hơn 10 m. Ba cổng chính kiểm soát lối vào pháo đài, khiến địa hình đồi đá trở thành lợi thế phòng thủ tự nhiên. Bên trong là cung điện hoàng gia, nhà ở của giới quý tộc, nhà thờ và tu viện. Các cuộc khai quật đã phát hiện dấu tích của hàng trăm công trình dân cư, cùng nhiều hiện vật trang sức và đồ dùng quý giá.

Ảnh: visiteurope.com

Ở vị trí cao nhất của ngọn đồi là quần thể Tòa Thượng phụ, với nhà thờ được phục dựng vào năm 1981. Những bức bích họa bên trong mang phong cách hiện đại, mô tả cả thời kỳ huy hoàng lẫn sự suy tàn của đế quốc. Phía dưới là khu cung điện hoàng gia, nơi các vị quân vương như Kaloyan và Ivan Asen II từng điều hành đất nước. Dưới triều Ivan Asen II, Bulgaria đạt tới đỉnh cao quyền lực trong thế kỷ XIII, mở rộng ảnh hưởng trên phần lớn bán đảo Balkan.

Nhưng vị trí chiến lược cũng khiến Tsarevets trở thành mục tiêu của những cuộc chiến quyết định. Năm 1393, quân Ottoman vây hãm Tarnovo trong khoảng ba tháng trước khi chiếm được thành trì. Sự thất thủ của thủ đô đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình Bulgaria bị đặt dưới ách cai trị Ottoman. Trung tâm quyền lực từng sôi động dần mất đi vai trò chính trị, để lại những bức tường đổ nát và nền móng của một kinh đô đã biến mất.

Công cuộc phục dựng Tsarevets bắt đầu từ thập niên 1930 và hoàn thành vào năm 1981, nhân dịp kỷ niệm 1.300 năm thành lập nhà nước Bulgaria. Ngày nay, du khách có thể đi qua cổng thành, men theo tường đá, khám phá nền móng cung điện và ngắm toàn cảnh Veliko Tarnovo. Một điểm thu hút đặc biệt là chương trình âm thanh – ánh sáng vào ban đêm, sử dụng ánh sáng màu, âm nhạc và chuông để tái hiện những biến cố trong lịch sử Bulgaria.

Tsarevets hấp dẫn bởi sự tương phản giữa cảnh quan yên bình hiện tại và quá khứ đầy biến động. Những phiến đá còn sót lại không chỉ kể câu chuyện về một pháo đài, mà còn nhắc nhớ rằng các đế quốc dù hùng mạnh đến đâu cũng không đứng ngoài quy luật đổi thay của lịch sử.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.